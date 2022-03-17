飆速123公里撞死草屯公所官員 酒駕男賠448萬換緩刑

前年傷心父親節，造成兩個爸爸一死一重傷，消防救護人員將2名傷者送醫。（資料照，民眾提供）

2022/03/17 14:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣草屯鎮公所民政課長林炯欽，前年父親節凌晨由陳姓鎮代騎機車搭載，被酒駕且飆速123公里的盧姓男子撞飛，林炯欽傷重不治，陳姓鎮代也重傷治療多時，盧男因與林的妻兒和解，願分期賠償合計448萬元，南投地院法官判處2年徒刑，緩刑5年，但要提供200小時義務勞務。

該起一死一重傷車禍發生在2020年8月8日凌晨近1時，當時擔任草屯鎮公所民政課長的林炯欽，在7日晚間參加完公所舉辦的模範父親表揚餐會後，由陳姓鎮代用機車搭載返家，從碧山路710號巷口出來時，被1部由盧姓男子駕駛的轎車撞上，林、陳皆被撞飛，林炯欽當場即失去生命徵象，剛好有位台中醫院的護理師經過，馬上為他做CPR，在草屯消防分隊到達後，由消防救護人員接手並馬上送佑民醫院，但到院急救後仍回天乏術。另陳姓草屯鎮代轉送台中中國醫藥大學附設醫院治。

請繼續往下閱讀...

南投地院法官在判決書中指出，盧姓男子7日晚間才與友人在夜市吃東西喝酒，深夜返家後又想外出購物才開凌志轎車外出，8日凌晨0時多，以時速123公里的速度行駛，到發生事故的巷口也未減速，雖看到陳、林共乘的機車在對向車道時有按喇叭示警，但仍撞上。林炯欽因顱內出血，送醫急救仍因中樞神經性休克死亡。而陳姓鎮代則鎖骨、肩胛骨、腓骨骨折、氣血胸，傷勢頗重。

盧男在撞到機車後並未停下，而是開到虎山路才電話聯絡堂兄，由堂兄開車載他返回事故現場，後也接受員警酒測，酒測值達每公升0.56毫克，而陳姓鎮代也用抽血檢測，酒精反應為0.05毫克，兩人都觸犯公共危險罪，盧男則再加肇事逃逸罪。

該案在審理期間，陳姓鎮代和盧男都與林炯欽的妻兒和解，陳姓鎮代賠償80萬元，盧男則賠償448萬元（不含汽車強制險），陳姓鎮代被判刑1年10個月，緩刑5年，須提供180小時義務勞務；盧男則判處2年徒刑，緩刑5年，但要提供200小時義務勞務。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

飆速123公里的凌志汽車，高速撞到機車，左側嚴重毀損。（資料照，記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法