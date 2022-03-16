高市警連3天酒駕大執法 17分局總動員熱點取締

高雄市警方今晚起連3天酒駕大執法，17個分局總動員取締不手軟。（記者黃良傑攝）

2022/03/16 20:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕疫情回穩，聚餐飲酒場合增加，高雄市警局今晚（16日）8點起展開酒駕大執法，專案持續3天，17個分局同步執行，取締酒駕熱區包括七賢路、和平路、澄清路、文衡路、保泰路、自強二路，以及鳥松區中正路、水管路等路段，高雄市警察局長黃明昭點名賣酒業者，務必落實代客、叫車指定駕駛等服務，客人若不配合，執意酒駕，店家應迅速通報警察到場勸阻。

警方統計，今年1月迄今共取締酒駕2540件，酒駕肇事共計82件，比去年同期94件減少了12件，但高市警方對酒駕仍零容忍，今起3天，17個分局同步大執法取締酒駕。

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警方刻意選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所，以及易發生酒駕肇事路段，擺設路障採取「多點式路檢布署法」，靈活調度警力、廣設路檢地點，特別針對易飲酒場所及易生酒駕肇事路段派遣機動攔查，警網並列為重點取締路段，提高路檢威嚇性，針對意圖逃逸及規避路檢的汽、機車即時發動攔檢。

取締酒駕今晚持續到隔天凌晨，市警局長黃明昭表示，透過強力取締作為，展現執法決心，確保市民安全、提供市民安心的居住環境，他呼籲業者落實代客叫車、指定駕駛等服務，客人若不配合如有執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄市警方今晚起連3天酒駕大執法。（記者黃良傑攝）

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