卓榮泰自費赴日挺台灣挨酸 莊瑞雄嗆國民黨：腦袋跟國人不一樣

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊捷報頻傳，先後擊敗捷克與南韓，全台陷入棒球狂熱。行政院長卓榮泰昨（7）日更低調前往日本東京巨蛋為台灣隊應援，成為台日自1972年斷交以來，首位踏上日本土地的現任行政院長，被視為「外交重大突破」。然而，國民黨卻質疑此舉涉及「公器私用」等。對此，民進黨立委莊瑞雄重砲反擊，痛批藍營「腦袋長的跟國人不一樣」。

莊瑞雄昨晚在Threads發文表示，國民黨腦袋長的跟國人不一樣，台日關係突破，他們不高興；Team Taiwan贏球，他們先找麻煩。他更諷刺，中國還沒出聲，國民黨先生氣！

網友也紛紛留言批評國民黨，「卓榮泰飛東京，我看到的是外交突破，國民黨看到的是錢，難怪我沒有投過國民黨」、「奇怪了花自己的錢去日本不行？」、「行政院長是去做外交，好嗎？正常人看到是外交的大突破，只有屠殺台灣的國民黨，才會配合中共打壓台灣在國際的生存空間」、「院長利用假日前去加油有什麼問題嗎?莫名其妙!」

面對質疑，卓榮泰今（8）日上午在台韓大戰前現身台北車站，與民眾一同為台灣隊加油。他在受訪時強調，昨天赴日觀看台捷大戰，是「休假且自費」的私人行程。而在下午台灣隊成功以 5：4 氣走南韓後，卓榮泰再度感性發文：「昨天是休假且自費的私人行程；今天，是週日且公開的國人行程。兩日的結果都一樣，都令人非常感動和興奮。」並大讚「台灣很棒」。

