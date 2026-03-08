全數命中！ 經典賽前預測「台灣2戰2敗」 逾百萬球迷朝聖薩摩耶神犬

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊以5：4驚險擊敗南韓隊。（美聯社）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊以5：4驚險擊敗南韓隊，目前戰績為2勝2敗，有望晉級8強。在此之前，一隻名為「萊芙」的可愛薩摩耶犬，在經典賽開打前，被飼主拍攝預言台灣隊比賽結果的影片，引起不少台灣球迷與網友熱議，未料隨著比賽開打，萊芙預測4場的結果竟全數命中，神準預測能力令眾人嘖嘖稱奇。

據了解，萊芙的飼主們在經典賽正式開打前，4日在IG分享一段影片，由他們拿著雙手字卡，請萊芙來預測台灣隊在經典賽的比賽情況結果。畫面顯示，首戰對上澳洲，萊芙停頓幾秒後選擇「澳洲」；第2場賽迎戰日本，萊芙停迅速選擇「日本」；第3場對決捷克，萊芙猶豫好一陣子才選擇「台灣」；最後一場台韓大戰，萊芙果斷秒選「台灣」。

請繼續往下閱讀...

飼主們根據萊芙的預測，計算出台灣隊的總失分率將會是「2勝2敗」，並透露他們接下來會親自前往日本東京巨大觀看比賽，屆時就能驗證萊芙的預測是否準確，但他們也強調，無論最後結果為何「我們都支持中華隊」。截至今（8）日為止，萊芙對於台灣隊得4場比賽結果預測，全數命中，台灣隊最終戰績也確實是「2勝2敗」。

萊芙的精準預測不僅震驚飼主們，也轟動無數球迷與網友，並紛紛湧入原始預測影片朝聖，目前已吸引超過300多萬人次瀏覽，並在各大社群平台掀起掀起話題，「耶耶之力發威」、「我要去捐罐罐給牠」、「萊芙已經變成信仰」、「我真的把牠當成神犬」、「薩摩耶真的是台灣章魚哥！比章魚哥準太多了吧！」、「我剛剛最後的信念都在這隻薩摩耶了！謝謝薩摩耶」、「果然是靠信仰之力造出乖乖之神的島嶼，薩摩耶太神」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法