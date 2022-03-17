日本7.4強震 嘉義縣特搜隊整備待命救援

嘉義縣特搜隊整備待命救援日本。（記者蔡宗勳攝）

2022/03/17 10:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本東北方福島外海台灣時間16日晚上22時34分發生芮氏規模7.4強震，最大強度達6級，已有多人死傷，由於嘉義縣3月份為內政部消防署國際救援輪值縣市，縣長翁章梁半夜指示嘉義縣消防局動員特搜進行整備，隨時救援日本福島震災，並在今天早上校閱打氣。

嘉義縣消防局特搜隊分為指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組共5組，此次集結成員共23人，相關人員除參加過消防署辦理之國際人道救援訓練、地震災害搜索救援訓練外，每年也都會參加國家防災日大規模震災消防救災動員演練。

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特搜隊成員昨半夜接獲集結命令後，立即備妥個人及團體救援裝備至消防局報到，並整備震災各項救援器材，包含生命偵測器材組（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、破壞油壓器材組等。有關各項動員集結程序：報到、個人文件檢查、醫療評估、裝備檢查、裝備秤重及整備、行前簡報等程序，以最短的時間完成各項整備工作待命出勤。

翁章梁表示，消防局特種搜救隊成員均接受嚴格專業訓練，具有國際救援能量，只要日本政府發出求救訊號，嘉義縣特搜弟兄就立即出發救援。

嘉義縣特搜隊整備待命救援日本地震災害。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁授旗給特搜隊待命救援日本震災。（記者蔡宗勳攝）

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