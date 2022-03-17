福島7.4強震已2死126傷 福島、宮城逾2.7萬人避難

日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，包含福島和宮城多處震度高達6級以上，據指目前已造成2死、126傷。（路透）

2022/03/17 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，包含福島和宮城多處震度高達6級以上，據指目前已造成2死、126傷。包含宮城縣、福島縣都針對沿海地區下達「避難指示」，估計有超過2.7萬人被要求必須撤離。

日本福島縣外海16日深夜11點36分發生強震，最初傳出規模為7.3，後續上修為7.4，震源深度也從60公里修為57公里，震央位於福島縣的牡鹿半島南南東約70公里附近。

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地震發生後氣象廳對東北宮城與福島沿岸地區發布1公尺海嘯警報，宮城縣的核電廠也暫時關閉，包含福島、宮城都發出避難指示，要求住在沿海地區的居民進行撤離，初步估計有2萬7520人收到避難指示。日媒消息指出，到今晨5點海嘯警報才全數取消。

深夜強震也造成關東地區210萬戶大規模停電，並傳出有不少民眾跌倒或是被倒下的傢俱壓傷，據《NHK》消息指出，截至當地時間今上午8點，此次地震在岩手縣、秋田縣、山形縣等7縣造成2死126傷，其中在福島縣相馬市及宮城縣多美市各有一名民眾死亡，兩名民眾分別為6旬及7旬老翁。傷者包含宮城縣至少73人、福島縣35人、岩手縣3人、山形縣3人、秋田縣1人、關東甲信越11人。

日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，深夜強震也造成關東地區210萬戶大規模停電。（歐新社）

日本東北地區外海昨晚間發生規模7.4強震，包含福島和宮城多處震度高達6級以上，據指目前已造成2死、126傷。（歐新社）

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