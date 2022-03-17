日本東北深夜規模7.4強震 已知2死81人傷、海嘯警報解除

日本東北地區16日深夜11點36分發生芮氏（M）7.3強震，福島和宮城多處震度高達6級以上，連東京都有4級的震度，至凌晨5點為止，已知至少有2人死亡、81人受傷。（法新社）

2022/03/17 06:10

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本東北地區16日深夜11點36分發生芮氏（M）7.4強震，福島和宮城多處震度高達6級以上，連東京都有4級的震度，搖晃時間長達1分鐘以上，日本氣象廳並在17日凌晨2點多在宮城縣石卷港觀測到0.3公尺的海嘯，海嘯警報在清晨5點已全部解除。日本放送協會（NHK）報導，至當地時間清晨7點為止，已知2人死亡、81人受傷。

地震規模上修7.4 震央與去年0213的6級地震幾乎相同

日本氣象廳表示，這起地震震央位於福島縣的牡鹿半島南南東約70公里附近，原本發布地震規模7.3，後來上修為7.4；地震深度也由60公里，改為57公里。這次是一種逆斷層型地震，太平洋板塊下沈，地層沿著斷層面移動造成地震，與去年2月13日東北發生最大震度6級地震的震央位置幾乎相同。這裡也是11年前311東北大地震的餘震地區。

請繼續往下閱讀...

地震發生時聽到「嘎」地鳴聲 接著一陣天搖地動

在M7.3地震發生前2分鐘疑有發生前震，氣象廳表示規模不明。仙台市宮城野地區的一名58歲的女性表示，地震發生時聽到「嘎」的地鳴聲，接著是一陣天搖地動，連站都站不穩，讓她想起11年的311大震。

氣象廳也在宮城縣北部觀測到高樓層大幅度搖晃的「長週期地震動」，為最大級的「階級4」，人處於階級4的狀況，將無法站立，未固定的家具也會傾倒。宮城縣南部及福島縣叩分地區也觀測到階級3的搖晃。

海嘯警報凌晨5點解除、東京都及東北大部分恢復供電

地震發生後，氣象廳立即對福島及宮城縣沿岸地區發布海嘯注意警報，並預估海嘯最高1公尺，隨後分別在石卷港、仙台港、相馬港、石卷鮎川港及小名濱港先後觀測到0.3到0.1公尺的海嘯，海嘯警報持續到凌晨5點全面解除。

地震後，東京電力和東北電力管區發生停電，關東地區約210萬戶、宮城與福島地區約15萬戶，東京都心六本木受停電影響，部分交通燈號失靈，目前已大都恢復供電。

東北新幹線今早暫停行駛

交通方面，首都圈多數鐵道和電車均暫時停駛，東北新幹線一班列車在福島與白石藏王之間發生脫軌，所幸車上近百名乘客無人受傷，但受脫軌影響，東北新幹線今早暫停行駛。

福島核一廠及核二廠冷卻池異常修復

至於東北地區核電廠部分，福島核一廠2號機的廢燃料冷卻池一度發生水位下降、核二廠1號機的廢燃料冷卻池泵浦一度停止但均已修復，宮城縣的女川核電廠，則未出現異常狀況。

地震發生後日本首相官邸在地震後立即成立危機管理中心，首相岸田文雄也立即指示各相關省廳了解狀況，救人優先並應對可能發生災情。（06:56更新）

日本東北地區16日深夜11點36分發生芮氏（M）7.3強震，福島和宮城多處震度高達6級以上，連東京都有4級的震度，至凌晨5點為止，已知至少有1人死亡、92人受傷。（本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法