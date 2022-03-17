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    日本7.3強震 可能是311大地震餘震

    日本首相岸田文雄在16日深夜東北外海強震後在首相官邸出面受訪。（美聯社）

    日本首相岸田文雄在16日深夜東北外海強震後在首相官邸出面受訪。（美聯社）

    2022/03/17 00:39

    〔中央社〕日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震，觀測到最大震度6強。日本氣象廳對宮城縣、福島縣沿岸發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下），氣象廳研判可能是11年前311大地震的餘震。

    日本時間16日晚上11時36分（台灣晚間10時36分），日本東北地區觀測到規模7.3強震，震央在福島縣外海，地震深度60公里。觀測到最大震度6強的地區有宮城縣的登米市與藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市、國見町。

    觀測到震度6弱的地區是宮城縣中部與福島縣多處。觀測到震度5強的地區有岩手縣內陸北部及內陸南部、山形縣村山地方等。東京多處觀測到震度4。

    觀測到強震的部分地區有停電情況。此外，17日凌晨1時左右，JR東日本公司表示，東北新幹線福島站與白石藏王站之間有車輛脫軌情形，有部分列車傾斜，但目前還沒收到有乘客受傷消息。

    日本氣象廳對宮城縣、福島縣的太平洋沿岸發布海嘯注意報，第一波海嘯估計約11時50分抵達，海嘯高度預估約1公尺高。宮城縣石卷港17日凌晨0時29分（台灣時間16日23時29分）觀測到20公分海嘯。

    東京大學名譽教授平田直對日媒表示，這是11年前311大地震的餘震地區發生的地震，日本氣象廳研判可能是311大地震的餘震，震央地區本來就是地震頻繁發生地區，今後可能持續發生同樣強度地震，呼籲民眾注意海嘯注意報發布，尤其是住在沿海地區民眾須提高警覺。

    平田表示，從地震深度來看，研判可能是潛藏的太平洋板塊交界附近或是太平洋板塊內部發生的地震。

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