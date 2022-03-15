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    公車癡漢一路糾纏 牽手摟肩摸大腿嚇壞少女

    賴姓男子對17歲少女小芳上下其手。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    賴姓男子對17歲少女小芳上下其手。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/03/15 12:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有性騷擾前科的台中市賴姓男子，去年3月見17歲少女小芳等候公車，他竟以詢問搭車資訊為由，糾纏著小芳，先是摟抱小芳左肩，公車抵達後，牽起小芳的手上車，上車後又坐在旁邊，沿途牽手與撫摸小芳大腿與腰部，到站後一同下車，還正面抱住小芳2次，直到小芳倉皇離去，台中地院審理時，他坦承犯行，依性騷擾防治法的性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。

    判決書指出，31歲賴男前年因性騷擾被判拘役55日，去年11月易科罰金執行完畢，他於去年3月21日傍晚，於中市豐原區見到少女小芳等候公車，假借詢問公車資訊，卻纏著小芳性騷擾。

    賴男將小芳視為女友或妻子，先用左手摟抱小芳左肩，而後公車到站，賴男牽起小芳的手上車，上車後坐在小芳旁邊，並沿途趁機牽小芳的手，撫摸小芳大腿與腰部，公車到站後，他與小芳下車，並在路旁正面抱住小芳2次，小芳受到驚嚇，隨即倉皇離去，報請警方偵辦。

    台中地院簡易庭審理時，賴男承認犯行，法官認為他無視兩性平權及對女性之尊重，自我控制能力不佳，損害小芳人格尊嚴，使小芳身心受創，依性騷擾防治法的性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。

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