警處理車禍搭訕肇事正妹LINE約被拒記過 提行政訴訟敗訴

台南警員處理車禍搭訕肇事正妹LINE約她被拒，警被記過提行政訴訟敗訴。（資料照）

2022/03/13 13:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕台南市警局一名謝姓警員處理車禍，見肇事的鄭姓女子長得正，因心怡她趁機搭訕問「有沒有男友」，並取得LINE傳訊交友之意，留言「不就當朋友而已」，鄭女感到被騷擾，謝男反調侃她是謊稱單身的偽單身者，鄭女擷圖向分局長信箱投訴，謝男被認定利用職務之便，取得當事人個資並騷擾，言行失當，給予記過後調職處分，謝男不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院裁定他敗訴。

鄭女提訴院主張2020年3月底騎車時，擦撞牽著腳踏車的吳姓婦人，對方表示受傷報警追究，她不知所措，緊張站在路旁害怕落淚，前往處理的台南市警局交通大隊謝姓警員見狀，好心安慰她沒那麼嚴重，並隨口問她「有沒有男朋友」？鄭女不以為意回答「沒有」，她和婦人溝通協調後也達成和解。

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不料，隔天愚人節突然收到暱稱Steven的陌生人訊息，稱呼她「流眼淚的女孩」，鄭女猜是謝姓男警所傳訊息，便向他表達車禍的幫忙與關心，不料，對方問她要不要出來走走？還表示幫出車資，鄭女連忙婉拒，表示自己已有男朋友，虛應可和謝男當一般朋友，對方回覆「看樣子有人說謊過」、「沒差，不過就是個謊稱單身的偽單身者而已」。

鄭女覺得不舒服，提醒他身為人民保母，不該用這種態度聊天，並質疑謝男利用執行公務時取得她的聯絡方式，反問「這個做法不對吧」？2人將近1個小時傳訊交談後，讓鄭女感覺被騷擾，投訴台南市警局分局長及交通大隊長信箱，謝男因利用職務之便取得車禍當事人通訊資料，進而涉及言語騷擾、言行失當，被記過1次，經保訓會複審後維持原處分。

謝姓警員不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，法官認定原行政處分並無不洽之處，裁定謝姓警員敗訴。

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