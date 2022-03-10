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    警友站副站長搭女同事便車襲胸強吻 判10月定讞須入獄

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2022/03/10 11:31

    〔記者張文川／台北報導〕台中市警局某分局派出所的警友站何姓男副站長，前年8月在站內聚餐飲酒後，由同站另一女副站長好心開車載他回家，他卻在副駕駛座伸出鹹豬手，趁她專注開車時，伸手觸摸她胸部、強摸私處還強行舌吻；何男全盤否認犯行，但法官不採信，一、二審都依強制猥褻罪判刑10月，最高法院駁回上訴定讞，何男近期須入獄。

    女副站長指控，當天何男在警友站內和站友小酌，她沒有喝酒，結束後順路載何男返家，不料竟遭狼爪，何男趁她開車時，突然直接撲過來，用右手觸摸她左胸，以左手碰她右胸，她嚇得趕快將車停靠路邊，再用右手打掉何男的手，但何男仍繼續再撲過來摸，過程大約3、4次，還企圖強吻她，她一再閃躲，何男又用右手隔著褲子摸她私處1次，大約2、3秒。

    女副站長趕緊下車，請何男下車，但何男不願意下車，何男情緒激動，她擔心何男惱羞成怒動手打她，她斥責何男：「我要打電話請你老婆來接你回去」，並傳簡訊向站長和警方求救：「救我、快來」。檢方偵辦後依強制猥褻罪起訴何男。

    何男不認罪，辯稱他當時在車內想先睡一下，小芳開車很久卻一直沒有到達他家，他懷疑對方繞路而質問她，雙方發生爭吵，強調「我沒有撲向她，也沒有摸她胸部及下體，我只有大小聲」、「我怎麼可能做這種事」。

    一審台中地院與二審台中高分院都認為，被害人與何男沒有特別交情，素無往來又無怨隙，控詞前後一致，並非虛構情節、誣陷，站長等人接獲她的求救電話內容，也能反映當下情況，可為佐證，何男辯詞前後不一，他在車上睡著和發生爭吵的情況有矛盾，不足採信，認定有罪，判刑10月；何男上訴，最高法院駁回定讞。

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