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    女同事被解僱落單回家 色男假藉安慰摸臀捏胸

    男子涉嫌猥褻女同事，被橋頭地院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    男子涉嫌猥褻女同事，被橋頭地院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    2022/02/22 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某安養機構男員工阿財（化名），下班途中見被解僱同事小晴（化名）落單，一手牽腳踏車，一手涉嫌摟腰撫摸臀部、捏胸，被橋頭地院依強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

    判決書指出，被告阿財與被害人小晴為高雄市一家安養機構同事。2020年4月9日晚上6時，阿財見小晴下班後落單在路上行走，於是上前攀談，途中經過一處公園前，涉嫌強行撫摸她臀部及抓捏胸部。

    轄區分局接獲小晴報案後，依強制猥褻罪嫌將阿財移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    阿財辯稱，當日看小晴獨自回家太危險，就牽腳踏車陪同她步行回家，途中因她被解雇而心情低落，就有拍其頭部、肩膀及背部加以安慰，並未觸摸其胸部及屁股，否認犯行，要求法官還他清白。

    小晴應訊指出，案發當天阿財牽腳踏車追上來，走在她外側時，就用一隻手牽車，另一隻手摟腰並摸胸部、屁股，她覺得很奇怪，就把他的手拍開、推開及出言制止，但他還是繼續摸。

    承辦法官調查，案發隔天，阿財曾傳訊息給小晴說：「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」等語，雖未提及猥褻情事，但確為肢體接觸造成其不適表達歉意，因此認定有罪。

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