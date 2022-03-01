為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    強掀女護理師裙子看內褲 婦產科醫師嗆：我什麼全都看了

    情境照

    情境照

    2022/03/01 12:02

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓婦產科醫師，被控於2020年強抱女護理師小芳（化名，已離職），又在車上拿女性器官照片給小芳看，強掀小芳裙子看內褲，還說「婦產科待那麼久了，我什麼全部都看了」，台中地院審理時，他否認犯行，辯稱是討論小芳裝避孕器之事，法官認為兩者無關，不過，小芳事後撤回性騷擾告訴，法院僅依兩次強制罪判刑6月，可易科罰金。

    判決書指出，郭姓婦產科醫師前年2月12日上午，與護理師小芳到社區探視病人，於社區電梯內問小芳「妳到底幾公斤啊？沒有40公斤的樣子」等語後，基於強制犯意，用雙手環抱小芳腰部，將小芳抱起後放下，並伺機摸臀部，同年月24日，他開車載小芳探視病患，先是討論女性性器官，用手機播放女性性器官照片給小芳看，之後詢問小芳是否穿性感內衣內褲，基於強制犯意，伸手強掀小芳的護理師制服裙子看內褲，並撫摸大腿。

    兩人於車內，還有下列對話，郭男問「妳會買漂亮、那個很迷人的內衣穿嗎？」、「我看一下」，小芳趕緊阻止，「你幹什麼？」，她告訴郭男，「我會穿舒服的，我不會特別穿性感的，我覺得舒適度比較重要」，郭男又問「妳有丁字褲嗎？」、「要掀開看妳的內褲，....喔拜託，婦產科待那麼久了，我什麼全部都看了」，他還強調，小芳可能捨不得花錢買性感內褲，「我要買送給妳，我幫妳出錢」。

    台中地院審理時，檢視社區電梯錄影畫面，以及車內的錄音，證實郭男有強抱或掀裙子等惡行，不過，兩人事後調解成立，小芳撤回性騷擾告訴（摸臀部與大腿等），郭男則辯稱說，關於強抱部分，是小芳同意，但他又改口說，「小芳轉側面的行為，就是允許我可以抱她」，至於掀裙子部分，是討論小芳裝避孕器的事情。

    法官認為，小芳於電梯中低頭看資料，根本沒有同意或「側身」暗示可以抱她，至於裝避孕器一事，跟郭男語出「妳平常會穿那個很迷人的，很性感的內衣、內褲？」，以及郭男要買性感內褲等，兩者毫無關係，辯詞不足採信，觸犯兩次強制罪，每次各判徒刑4月，合併判刑6月，可易科罰金與上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聚餐嘴餵食遊戲親密照被拍 男追手機照片被告熊抱性騷
    2022/02/28 00:39

    聚餐嘴餵食遊戲親密照被拍 男追手機照片被告熊抱性騷
    健康網》性暴力傷透了「心」！ 研究：受暴女罹高血壓風險增21％
    2022/02/23 18:15

    健康網》性暴力傷透了「心」！ 研究：受暴女罹高血壓風險增21％

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    女同事被解僱落單回家 色男假藉安慰摸臀捏胸
    2022/02/22 07:01

    女同事被解僱落單回家 色男假藉安慰摸臀捏胸
    美少女網紅遭癡漢盯上 砸錢買個資、洗版性騷擾...最後持槍殺上門
    2022/02/19 15:26

    美少女網紅遭癡漢盯上 砸錢買個資、洗版性騷擾...最後持槍殺上門

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    性騷擾案決議反覆？高鐵：相同事證卻有不同決議 將再採複評
    2022/02/18 17:14

    性騷擾案決議反覆？高鐵：相同事證卻有不同決議 將再採複評
    少校軍官被控偷拍大腿「黑色陰影」 短褲妹怒批噁心
    2022/02/16 08:39

    少校軍官被控偷拍大腿「黑色陰影」 短褲妹怒批噁心
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播