性騷擾案決議反覆？高鐵：相同事證卻有不同決議 將再採複評

民進黨立委范雲（中）、A小姐（左）與婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）今舉行記者會，批評高鐵在內部性騷擾事件上處理不當，未盡到保護被害人的責任，甚至對被害人造成二度傷害。（記者謝君臨攝）

2022/02/18 17:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民進黨立委范雲接獲台灣高鐵公司員工A小姐陳情，今召開記者會批評高鐵在內部性騷擾事件上處理不當，未盡到保護被害人的責任，甚至對被害人造成二度傷害。台灣高鐵公司表示，鑑於2次審議委員會參與委員，根據相同事證分別做出「性騷擾」不成立及成立2種迥異決議，顯見案情認定容有疑義，為求慎重起見決定再採「複評措施」。

民進黨立委范雲接獲台灣高鐵公司員工A小姐陳情，指她長期不斷遭同事B先生騷擾，B先生甚至尾隨她下班。A小姐於聲明中表示，她於去年3月向高鐵提出遭同事性騷擾的申訴案，公司一開始決議性騷擾不成立，她向北市社會局提出再申訴，社會局判定性騷擾成立。A小姐遂配合高鐵要求，於公司內部提出第二次申訴。

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然而，第二次申訴決議性騷擾成立後，高鐵於去年底卻突然修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍無結論。A小姐認為，自己都是配合公司程序，然而公司的反覆，讓她覺得不受尊重也無所適從，還需長期承受案件反覆審議調查的折磨。

對此，台灣高鐵公司表示，公司處理類案均秉持毋枉毋縱、公平調查原則謹慎處理，絕無包庇縱容情事，針對本案造成申訴人未能感受到公司保障同仁用心，後續將重新檢視各項制度，並視個案需求延聘外部專家參與，期盼使制度更加健全，進一步保障員工權益。

對於申訴人向警方報案後，隨即於去年3月25日再透過內部管道申訴，高鐵公司表示，接獲申訴後立即依《性騷擾防治法》及公司內部性騷擾事件防治及處理辦法處置，4月召集性騷擾事件申訴處理委員會議並做出決議，當時是判定不成立；不過申訴人後續再向台北市政府社會局另行提出申訴，所以公司於11月間二度就本案召集性騷擾事件申訴處理委員會議，後續判決成立。

高鐵公司表示，鑑於2次審議委員會參與委員，根據相同事證分別做出「性騷擾」不成立及成立2種迥異決議，顯見案情認定容有疑義，為求慎重起見決定再採「複評措施」，延聘外部專家參與複評審議，以充分確保決議公允適當，維護兩造權益；目前相關會議正積極籌備中，預計3月召開。

另外，基於保護申訴人立場，高鐵公司表示，審議「性騷擾」成立與否期間，皆採取立即糾正及補救措施，包含調整被申訴人至不同工作地點，避免與申訴人接觸。

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