性騷擾案決議反覆 范雲偕被害人控高鐵二度傷害

民進黨立委范雲（中）、A小姐（左）與婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）今舉行記者會，批評高鐵在內部性騷擾事件上處理不當，未盡到保護被害人的責任，甚至對被害人造成二度傷害。（記者謝君臨攝）

2022/02/18 10:28

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委范雲接獲台灣高鐵公司員工A小姐陳情，指她長期不斷遭同事B先生騷擾，B先生甚至尾隨她下班。她向高鐵申訴後，公司決議性騷擾不成立，她再向台北市社會局申訴，這次判定成立，A小姐配合高鐵於內部提出二度申訴，成立後高鐵卻突然修改規章，推翻已認定結果，不但對她造成二度傷害，也讓她覺得不受尊重、無所適從。

范雲、A小姐與婦女救援基金會執行長杜瑛秋今於立法院舉行記者會，批評高鐵在內部性騷擾事件上處理不當，未盡到保護被害人的責任，甚至對被害人造成二度傷害。與會者向高鐵提出3訴求，包括：對於A小姐事件處理方式整體檢討；建立性平機制、常設的性平小組，聘請外部專家學者；落實保護性騷擾被害人的措施，提供友善職場環境。

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A小姐於聲明中表示，她於去年3月向高鐵提出遭同事性騷擾的申訴案，公司一開始決議性騷擾不成立，她向北市社會局提出再申訴，社會局判定性騷擾成立。A小姐遂配合高鐵要求，於公司內部提出第二次申訴。

然而，第二次申訴決議性騷擾成立後，高鐵於去年底卻突然修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍無結論。A小姐認為，自己都是配合公司程序，然而公司的反覆，讓她覺得不受尊重也無所適從，還需長期承受案件反覆審議調查的折磨。

范雲指出，從北市社會局的決議書中可以看到，A小姐其實從2018年起就不斷受到同事B先生的口頭、email、打公務分機騷擾，許多都有證據紀錄；2021年3月B先生尾隨A小姐下班，也有目擊證人。然而，在證據充分的情況下，高鐵最初仍判定性騷擾不成立。第二次申訴判了成立後，卻又臨時修改辦法，導致全案還要再議。這樣的過程，要當事人情何以堪？

范雲表示，高鐵案有4個問題，包括亂改辦法、反反覆覆，對被害人二次傷害；高鐵未落實對被害人的友善職場環境，被害人與行為人並未有效隔離；被害人在高鐵自己創造的機制中，求助無門；高鐵過去3年內一共5件性騷擾申訴案，皆因認定證據不足而不成立，A小姐案也是其中一案。這是否顯示高鐵的性騷擾事件處理機制已失能？

杜瑛秋表示，A小姐不僅在公司遭到性騷擾，下班後還被加害人跟蹤回家，造成被害人身心恐懼。而其提起勇氣申訴，沒想到高鐵卻用反覆、臨時更動的流程，讓被害人不斷重複面臨自身案件的調查與評議、產生二次傷害，可見高鐵性平調查機制需要檢視。

性別平等工作法第13條第2項，雇主於知悉性騷擾的情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施。婦援會認為高鐵應該正視性騷擾事件，並適時提供員工協助方案，例如心理諮商，以協助被害人身心平復，讓被害人好好的工作。

高鐵一開始決議性騷擾不成立，A小姐向台北市社會局提出再申訴，社會局判定性騷擾成立。（范雲國會辦公室提供）

A小姐第二次內部申訴，高鐵決議性騷擾成立，但去年底卻突然修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍無結論。（范雲國會辦公室提供）

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