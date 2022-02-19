美少女網紅遭癡漢盯上 砸錢買個資、洗版性騷擾...最後持槍殺上門

美國15歲少女艾娃（Ava Majury）是一名百萬網紅，外型甜美可愛，吸引不少粉絲，卻遭變態男狂粉盯上。（翻攝艾娃IG）

2022/02/19 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國15歲少女艾娃（Ava Majury）是一名百萬網紅，外型甜美可愛，吸引不少粉絲，卻遭變態男狂粉盯上；這名噁男不僅性騷擾艾娃，還跟艾娃的同學買她的個資，並在某一天持槍殺上門。艾娃的退休警官父親英勇護家，開槍把噁男擊斃，這段驚魂記也對艾娃一家心理造成不小的影響。

綜合外媒報導，艾娃是一名擁有逾120萬名跟隨者的TikToker，IG粉絲數也達到30萬以上，她的影片內容主要是對嘴唱歌和跳舞；艾娃長相清秀，批著一頭蓬鬆又漂亮的長髮，影片裡青春又充滿活力的樣貌徹底擄獲粉絲的心，幾乎所有影片點閱數都衝破10萬，可謂為新生代熱門網紅。

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身為網紅，與粉絲互動自然是必要的，艾娃經常友善地回覆粉絲留言，其中也包括18歲的癡漢狂粉賈斯汀（Eric Justin）；賈斯汀就此盯上了艾娃，他找到艾娃的同學，付錢購買艾娃的手機號碼和照片，逼得艾娃一家不得不在2019年從紐澤西搬家到佛州，並與舊朋友切斷連繫。

事件剛開始時，艾娃曾在父母的許可下，以300美元價格販售微笑的臉部自拍給賈斯汀，賈斯汀事後得寸進尺，用數百條訊息瘋狂轟炸艾娃，要求她傳性感照給自己，讓艾娃的身為退休副警監的父親出面，警告賈斯汀艾娃還未成年，要求他不要再聯絡艾娃，否則就會報警。

這並沒有嚇退賈斯汀，他反而再度與艾娃一名同學取得聯繫，並開始策劃一場槍擊案，一度在訊息中坦言自己要用霰彈槍破門；2020年7月10日，他實踐了自己的計畫，用霰彈槍一槍打爆艾娃家的大門。艾娃的父親聞聲跳下床，跑去追賈斯汀，不幸半途被絆倒，而艾娃的母親馬上報警，但在警察趕來之前，賈斯汀再度攻入艾娃家裡。

艾娃的父親要求賈斯汀放下槍，但賈斯汀不從，反而用槍瞄準了艾娃的父親；見此，這名英勇的父親在佛州的「堅守陣地法」許可下，開槍打倒對方，賈斯汀最後傷重身亡。因為艾娃的父親開槍屬於正當防衛，事後並沒有吃上刑責，司法單位還從賈斯汀手機裡查出上千張艾娃的照片。

近期，艾娃一家受訪談了這段驚魂記，事件之後，艾娃改成在家自學，也持續發展網紅生涯。她的父母認為，網紅事業已經成為女兒個性的一部分，如果強行剝奪，可能會讓女兒受傷更深，而艾娃則在18日透過IG發文期許，希望自己的經歷可以警惕社交媒體用戶留意網路上的任何暴力或威脅信號，盡早求助，以免為時過晚。

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