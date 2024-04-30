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台中男認酒駕吞18萬罰單還扣車 老婆同車閃過連坐

因陳男拒測，同車妻子閃過連坐處罰。（警方提供）

因陳男拒測，同車妻子閃過連坐處罰。（警方提供）

2024/04/30 06:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方28日在西屯區執行取締酒駕路檢，攔查到陳姓男子駕駛的轎車，陳男坦認有喝酒且是酒駕累犯，為避免被移送法辦選擇拒測，同車妻子也因此閃過道交條例規定，不用被酒駕連坐處罰，雖省了最高1.5萬元罰鍰，但陳男仍當場收到18萬罰單並扣車。

台中市警局交通警察大隊第一中隊中隊長陳漢鑑、小隊長謝自浩、警員廖宗賢、彭正雄等人，28日晚間9點多執行酒駕取締勤務，在西屯區敦化路與凱旋路口，攔查到陳姓男子（57歲）駕駛的轎車時，只見車窗搖下就看到陳男面有酒容，且自車內飄出濃濃酒味。

陳男被問到是否有喝酒，態度推諉遲疑，眼見就要被看穿，只好坦承自己有喝酒，而且先前就曾因為酒駕被查獲移送法辦，此次又被警方抓到，得面臨更重處罰，加上現行法規有酒駕連坐法規定，擔心自己跟妻子都被法辦，最後決定拒絕酒測，而同車妻子也因此閃過連坐處罰。

根據道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛酒精濃度達每公升0.25毫克以上，涉及公共危險刑責，年滿18歲的同車乘客才有連坐處罰，可罰6000元至1.5萬元，如果駕駛沒有酒測或未超標，即無法規依據，則不能以連坐法告發乘客，但警方仍依法開出18萬元的拒測舉發罰單，另外扣押陳男所使用的車輛。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男經酒精感知器檢測也亮燈。（警方提供）

陳男經酒精感知器檢測也亮燈。（警方提供）

警方當場對陳男開出18萬元的拒測罰單。（警方提供）

警方當場對陳男開出18萬元的拒測罰單。（警方提供）

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