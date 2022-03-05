退休師經營文具店 女學童進去遭摸臀

葉男被控偷摸女童臀部。（情境照）

2022/03/05 12:16

〔記者吳政峰／台北報導〕一名葉姓男教師退休後經營文具店，沒想到卻被多名女童指控行為不檢，其中一名就讀小學四年級的女童母親到警察局報案，表示女兒遭到葉男摸臀。警局調查後認定情節屬實屬實，核定性騷擾成立。葉男不滿，興訟要求撤銷處分，日前被最高行法院駁回確定。

葉男原為教師，退休後與妻子在國小附近經營一間文具店，生意興隆，沒想到陸續有多名女童指控葉男性騷擾（刑事部分另行審理），其中一名小四女童的母親向警方報案申訴，指女兒跟弟弟進去文具店消費時，遭到葉男以左手摸揉臀部，且手還停在上面，讓女兒感到很害怕。

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警方成立調查小組，社工訪談女童，但女童很害怕，不願談論這個問題，直到請導師協助詢問，女童才說「因怕做錯事，所以不敢談這個問題」。社工安撫她「要把壞人抓出來」，女童情緒才稍微好一點。

女童導師說，有家長看到雜貨店老闆性騷擾另一名女學生，該名家長沒當場糾正老闆，而是寫了匿名信給學校，校方因而通知各導師要注意。導師詢問自己班上的學生，一名轉學生吐露心聲，表示到文具店吃早餐時，也曾被葉男摸屁股，從此不敢再去。

受害女童的表現比以前瑟縮，被問到「是不是很害怕？」她點頭說「對」，心理受創嚴重；再加上其他人的證詞，可補強葉男涉犯性騷擾的行為，警方因而認定他性騷擾成立。

葉男不服，主張自己罹患黃斑部病變、雙眼白內障及高度近視，雙眼裸視視力僅餘0.05，矯正後視力亦無法回復正常、慣用手為右手、案發地點為公眾場所、配偶在場、女童背有書包可以阻擋等事由，強調絕無性騷擾，要求法院撤銷警方的性騷擾處分。

最高行政法院指出，葉男的說法均無法推導出他沒有性騷擾的行為，不足以打擊女童申訴的可信度，其他證據也可佐證確有性騷擾，並沒有應調查而未調查的之處，合議庭評議後決定駁回其訴，全案確定。

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