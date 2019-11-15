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首頁　>　社會

襲臀女子被她媽媽直擊 色男狡辯無用遭判刑

陳男在光天化日下，出手摸妙齡女子股溝。（情境照）

陳男在光天化日下，出手摸妙齡女子股溝。（情境照）

2019-11-15 23:49:34

〔記者楊政郡／台中報導〕陳男在光天化日下，在台中台灣大道與惠來路行人穿越道上，出手摸妙齡女子股溝，女子大叫，且女子母親也正走在後方親眼目睹，陳男狡辯說他走路兩手揮動，不小心碰到，女子說他從股溝摸下去，還有抓的感覺，讓她很不舒服才大叫，台中地院依性騷擾防治法判拘役50日。

判決書指出，陳男今年6月7日下午5時許，在台灣大道與惠來路行人穿越道，意圖性騷擾，從後方慢慢靠近被害女子（約20歲），突然伸手觸摸其臀部，該女子驚嚇大叫，告知後方母親，路人也圍過來阻擋陳男去處，隨即報警處理。

陳坦承手有碰到女子臀部，矢口否認犯行，辯稱走路兩手會揮，當時他左手不小心碰到該女子臀部，不是故意的。

被害女子供稱她當時遭陌生男子以手伸入大腿間，掌心向上摸上來，還捏她的臀部，當時只有陳男在她身旁，陳男遭路人攔下，還一直向她說對不起，確定是陳男對她性騷擾，因為是股溝中摸上來，是刻意摸她，還有抓的感覺，她覺得很不舒服，轉頭就看到陳男在旁，她就跟母親說那個人碰她。

被害女子母親說，她正好走在女兒左後方，覺得奇怪為何陳男靠她女兒這麼近，她的餘光有看到陳男將手伸出去，手掌往上直直的伸出去，她女兒就大叫又回頭說「那個人摸我」，她們才報警。

法官認為陳男犯行明確，審酌他無前科，雖想與告訴人達成和解，但雙方賠償金額差距過大，致未能與告訴人達成和解，判拘役50日。

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