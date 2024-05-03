為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男開小山貓慘遭鏟斗臂夾死 雇主過失致死罪起訴

謝姓工人要把鏟斗機開上貨車，探頭不幸遭鏟斗臂夾死。（翻攝資料照）

謝姓工人要把鏟斗機開上貨車，探頭不幸遭鏟斗臂夾死。（翻攝資料照）

2024/05/03 22:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓工人去年在基隆港區駕駛鏟斗機，慘遭揚起鏟斗臂夾住頭頸部，當場身亡。基隆地檢署今天偵結，檢方認定，張姓雇主未提供設備完善的鏟斗機供謝男使用，將張男依涉犯過失致死罪嫌起訴。

29歲謝姓工人去年8月21日鏟午在基隆港西27倉庫駕駛鏟斗機清運事業廢棄物，結束後頭頸部遭揚起的鏟斗臂夾住，當場死亡。

檢方調查，工安意外發生當時，謝男開鏟斗機倒車駛上大貨車，要載往其他工地，繼續清運事業廢棄物，他起身將頭伸出鏟斗機窗外看移動路徑，不慎觸動腳踏板，鏟斗臂揚起夾住他的頭頸部。

檢方認定，雇用謝男的首席環保企業股份有限公司，依職業安全衛生法規定，應對防止機械、設備或機具等引起的危害，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施。首席環保公司張姓負責人卻疏於注意，未提供設備完善的鏟斗機供謝男使用，鏟斗機不僅未架設安全桿及完整窗邊防護網，也未進一步要求謝男離開座位時，應將鏟斗機熄火，才會造成此次工安事故發生。

檢方因此認定，張姓雇主同時觸犯職業安全衛生法與過失致死罪嫌，請法院依刑度較重的過失致死罪判罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鏟裝機司機探頭出意外 頭卡機械臂喪命
2023/08/21 16:41

鏟裝機司機探頭出意外 頭卡機械臂喪命
檢修電梯忘記設定手動模式致員工遭夾死 負責人、2同事判刑
2023/05/15 14:52

檢修電梯忘記設定手動模式致員工遭夾死 負責人、2同事判刑

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
汐止老翁遭機械停車格夾死 竟是證交所前副總黃乃寬
2023/01/30 18:26

汐止老翁遭機械停車格夾死 竟是證交所前副總黃乃寬
受困「自動洗車機」 老翁遭重壓胸腔、頭部搶救不治
2023/12/12 16:42

受困「自動洗車機」 老翁遭重壓胸腔、頭部搶救不治

皇普建設首創「PES」第三方工程監督
華航工安意外 修護員遭起落架夾死
2024/02/22 05:30

華航工安意外 修護員遭起落架夾死
驚悚！忘了拉手煞車 公車司機肉身擋車慘遭夾死
2023/04/06 21:26

驚悚！忘了拉手煞車 公車司機肉身擋車慘遭夾死
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播