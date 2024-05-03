男開小山貓慘遭鏟斗臂夾死 雇主過失致死罪起訴

謝姓工人要把鏟斗機開上貨車，探頭不幸遭鏟斗臂夾死。（翻攝資料照）

2024/05/03 22:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓工人去年在基隆港區駕駛鏟斗機，慘遭揚起鏟斗臂夾住頭頸部，當場身亡。基隆地檢署今天偵結，檢方認定，張姓雇主未提供設備完善的鏟斗機供謝男使用，將張男依涉犯過失致死罪嫌起訴。

29歲謝姓工人去年8月21日鏟午在基隆港西27倉庫駕駛鏟斗機清運事業廢棄物，結束後頭頸部遭揚起的鏟斗臂夾住，當場死亡。

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檢方調查，工安意外發生當時，謝男開鏟斗機倒車駛上大貨車，要載往其他工地，繼續清運事業廢棄物，他起身將頭伸出鏟斗機窗外看移動路徑，不慎觸動腳踏板，鏟斗臂揚起夾住他的頭頸部。

檢方認定，雇用謝男的首席環保企業股份有限公司，依職業安全衛生法規定，應對防止機械、設備或機具等引起的危害，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施。首席環保公司張姓負責人卻疏於注意，未提供設備完善的鏟斗機供謝男使用，鏟斗機不僅未架設安全桿及完整窗邊防護網，也未進一步要求謝男離開座位時，應將鏟斗機熄火，才會造成此次工安事故發生。

檢方因此認定，張姓雇主同時觸犯職業安全衛生法與過失致死罪嫌，請法院依刑度較重的過失致死罪判罪。

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