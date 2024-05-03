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台通光少東李嘉豪涉內線交易 抗告失敗確定收押

台灣智慧光網聯盟負責人李慶煌之子李嘉豪。（資料照）

台灣智慧光網聯盟負責人李慶煌之子李嘉豪。（資料照）

2024/05/03 20:17

〔記者張文川／台北報導〕檢廉偵辦國民黨籍台北市議員陳重文涉圖利案，查出台灣智慧光網聯盟負責人李慶煌一家，涉嫌於台通光電內線交易，不法套利上億元，北檢上月發動約談，聲押禁見李慶煌的兒子兼特助李嘉豪獲准，李嘉豪抗告，高等法院今駁回確定。

高院合議庭認為李嘉豪涉違反證券交易法之內線交易、操縱股價罪的嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，具保、責付或限制住居實不足以確保追訴，有羈押及禁止接見、通信必要，故裁定羈押禁見，北院裁定並無違誤或不當，李抗告無理由，故予駁回。

檢廉掌握，今年3月8日下午5時許，台智光母公司台通光電發布實施庫藏股買回的重訊，重訊發布前，董事長李慶煌與擔任台通光董事長特助與董事的一對兒女，涉嫌於內部人禁止交易期間進場買進台通光，初估不法獲利達上億元。

台北地檢署4月23日指揮廉政署9路搜索，約談李慶煌一家人，訊後將李嘉豪聲押禁見獲准。

北院4月24日裁定指，縱然李嘉豪坦承部分事實，未來仍有可能為了避免重刑，而推翻前詞或避重就輕，何況李對通訊軟體內的對話紀錄，均遮遮掩掩，足認李有串滅證之虞；且本件台通光電案屬上市公司案件，影響社會層面深遠，故對李裁定羈押禁見。

檢方同日另將李慶煌及女兒李宜娟無保請回，諭令李慶煌的妻子謝燕春300萬元交保；李嘉豪的2名前妻黃明慧、李季芹，各以350萬元、200萬元交保；台通光石姓職員50萬元交保。

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