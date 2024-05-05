沉迷網路簽賭1年8月 陸軍士官遭汰除還判刑

陸軍十軍團一名下士，服役期間多次在營區內用手機登入賭博網站簽賭下注，直到積欠賭債無力償還，才向部隊坦承送辦，台中地院判處2月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/05/05 19:48

〔記者陳建志／台中報導〕陸軍十軍團一名郭姓下士，在服役期間在營區寢室內或休假在營區外的住處，使用手機登入「大老爺娛樂城」等博弈網站簽賭下注，直到因積欠賭債無力償還向部隊官兵報告，此事才曝光。郭男除遭部隊汰除，一審依在營區賭博財物罪，判處有期徒刑2月，得易科6萬元，可上訴。

判決指出，郭姓男子2022年6月17日起至2023年12月16日在陸軍234旅服役，卻從2022年1月14日至2023年8月上旬間，在營區寢室內或休假在營區外的住處，使用手機登入「大老爺娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「隆亨娛樂城」及「Q8娛樂城」等賭博網站簽賭下注，並使用銀行帳戶轉帳到賭博網站指定的金融機構帳戶。

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郭男直到因賭輸積欠賭債而向同單位官兵報告，此事才曝光，案經憲兵指揮部台中憲兵隊報告台中地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決。

郭男在偵詢中坦承不諱，台中地院審理時發現，郭男2022年1月14日至2022年6月16日前所為，因當時尚未具現役軍人身分，是觸犯刑法以網際網路賭博財物罪；但自2022年6月17日起至2023年8月上旬所為，因是現役軍人身分，是觸犯陸海空軍刑法在營區賭博財物罪、刑法以網際網路賭博財物罪，因是同一行為的想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以在營區賭博財物罪處斷。

台中地院法官認為，郭男貪圖僥倖的利得，無視賭博對社會風氣危害，竟於營區賭博財物，敗壞營區紀律，且賭博接續長達1年8月的時間，不過考量郭男坦承賭博犯行的犯後態度，判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元。

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