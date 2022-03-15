網購被詐！被通知付52元關稅 他刷了5萬多恐打水漂

李男未注意而刷卡付了1000多元歐元。（李男提供）

2022/03/15 10:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市李姓男子上國外購物網站購買手機殼，事後收到中華郵政公司的電子郵件通知要付52元關稅，他不疑有他就點下連結刷卡付帳，不料，金額卻從原本的52元台幣變成1613.99歐元（等同5萬多元台幣），他發現遭釣魚網站詐騙，趕緊要求銀行止付，並向警方報案，但銀行以是消費者自行手機操作為由，拒絕止付；台中市消保官康馨壬今表示，國際信用卡有相關規約，消費者只能盡量收集被詐騙的事證，爭取發卡行向收卡行要求，以保障消費者權益。

李男表示，日前上外國購物網站購買手機殼，物品即將寄送來台，結果於本月6日就收到中華郵政寄送的電子郵件，要求他繳納約52元台幣的關稅，他就點下郵件中的連結準備刷卡付款，結果，第一次未能順利付款完成，頁面就跳出第二次的連結，他未疑有他，再次點入連結付款，不料，刷卡銀行立即打電話給他，表示他刷卡異常，一次刷了5萬多元，他回看刷卡時銀行要求驗證碼的簡訊，才發現原本是52元台幣竟變成1613.99元的歐元，才驚覺被釣魚網站詐騙，趕緊要求銀行止付，並報警。

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李男指出，他向發卡銀行提出爭議款申請，一開始以「詐騙」為由，並附上報案單等資料要求銀行止付，結果行員說總行不同意，要求他改以「刷卡金額不符」，行員又說總行以「付款是消費者自行在手機上操作，並非被盜刷」，而不同意止付，要求他填寫消費者爭議資料表，擺明不想止付，要消費者自行解決，很不合理，銀行明知其遭詐騙，銀行也尚未付款給商家，為何不能先行止付？要消費者蒙受損失？

李男表示，雖然其在第一時間未注意到刷卡金額有異，也有疏失，但詐騙集團就是利用消費者急著刷卡時的盲點進行詐騙，並質疑國外購物網站可能洩漏其個資，否則詐騙集團怎麼會知其有購物。

台中市消保官康馨壬表示，因發卡行會認為當初刷卡金額是消費者認同才會按下驗證碼，加上國際信用卡有其相關的規約，建議消費者只能盡量提供有力的事證，證明自己是被詐騙，要求發卡銀行向收卡行爭取保障消費者的權益。

中華郵政公司則表示，中華郵政不會寄發附有連結的電子郵件，一般只有跨行匯款等會發給簡訊通知；警方也表示，這是一種新興詐騙手法，提醒消費者購物要小心。

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