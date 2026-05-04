法新社：賴總統已搭史國國王專機離境 「全程保持低調」

總統賴清德今天出席史瓦帝尼國王舉行的國宴，並傳出已搭乘國王專機離境。（總統府提供）

總統賴清德上週六突破中國封鎖，搭乘史瓦帝尼專機前往非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，《法新社》今引述機場消息人士報導，賴總統已結束訪問，稍早搭乘國王專機離境，外界推估賴總統將於明天上午返抵國門，但相關細節府方尚未證實。

航班追蹤資訊顯示，史瓦帝尼國王專機今晚自當地起飛，航跡短暫掠過莫三比克與南非上空後，向東進入印度洋，隨後無法從雷達追蹤進一步航跡。適逢賴總統出訪行程尾聲，外界關注專機動態。

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根據《法新社》報導，賴總統已搭乘國王專機離境，「整個離境安排都保持低調」，據推估，賴總統可望於明天上午返抵國門，但相關細節府方尚未證實。

賴總統於當地時間2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問，第一天與國王共同簽署聯合公報，並見證兩國外長簽訂《關務互助協定》，隨後前往視察王家科技園區，並聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區（TIIP）」簡報；隔日賴總統先拜會王母恩彤碧，隨後參觀國際會議中心（ICC），並於晚間出席國王主辦的國宴，完成各項交流後，當地時間4日一早搭乘史國專機離境。

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