藍營狂轟民進黨、青鳥造謠北市鼠患 網翻「2023災情現場」打臉

有網友翻出3年前，自己親眼目睹大批老鼠在北市橫行啃食豬肉的現場災害畫面，斥責如今北市爆發的鼠患危機，是北市府長期怠職的惡果。（照片由網友「陸六」授權提供）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，不少藍營人士為護航蔣萬安，無視各地區民眾通報紀錄與求助，猛力砲轟北市鼠患議題全是民進黨自導、青鳥造謠抹黑，引發各界譁然。對此，有網友翻出自己在2023年目睹鼠輩橫行北市的驚悚畫面，且事發當下通報北市府卻未獲積極處理，直言如今爆發嚴重鼠患，是北市府長期怠職的惡果。

柳采葳、李明璇、王鴻薇等藍營人士，近日陸續發聲砲轟民進黨，蓄意炒作北市鼠患災情，試圖使用「大罷免模式」的病毒式行銷，讓支持者傳播抹黑蔣萬安執政團隊的圖文，還聲稱側翼做出「南鼠北送」等造假資訊，質疑一系列走火入魔的操作，是要助民進黨立委沈伯洋選上台北市長。相關言論一出，不僅沒有平息民怨，反而點燃各界怒火和輿論。

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一名陸姓網友今（4）日在社群發文指出，他認為北市的鼠患問題，並非近期才突然爆發，而是整個台北市政府「長期怠惰、便宜行事、得過且過」所造成的結果。陸姓網友還附上一段影片與2張截圖，透露這是他在2023年1月11日凌晨，經過南京三民站附近某個傳統市場時，目睹大量老鼠在攤位爬上爬下的駭人畫面。據了解，網友拍攝影片的時間點，台北市長已是蔣萬安。

影片顯示，一頭被解剖過的豬隻身上，有大約4、5隻老鼠在上面大快朵頤，陸姓網友指出，影片並未拍出現場的所有老鼠，當時他實際看到的數量多達數十隻。陸姓網友表示，他事後有透過1999將此事陳情給北市府，1週後他收到回覆，北市府聲稱有派人到場查核，但並未看到老鼠出沒，僅口頭提醒業者注意食品衛生安全。

陸姓網友推測，那些被老鼠啃咬過的豬肉，恐怕早被業者照常賣出去，並被毫不知情的民眾給吃下肚。如今他看到北市近期處理鼠患的方式，仍舊和3年前一樣，甚至做出不管是否有其他動物或小孩會誤食、到處撒危險的老鼠藥，還用泡劑把老鼠洞塞起來眼不見為淨等防治動作，斥責北市府根本沒有被人冤枉，「這就是整個台北市政府長期的怠惰、便宜行事、得過且過所造成的結果。」

驚悚畫面讓不少網友嚇得倒抽一口氣，「看來北市府的螺絲早就鬆了」、「該市場不就位在藍營鐵票倉嗎」、「台北鼠患，是人禍，台北市府瀆職」、「蔣市府到現在還不肯面對問題，一再推卸責任」、「人家說新官上任三把火，蔣萬安才剛上任沒多久就便宜行事」、「多麼希望這只是AI的假影片，不然很難保證沒有跟老鼠共食」、「我沒辦法接受藍營的人現在要把風向帶成政治問題，老鼠是會分藍綠白嗎？」、「這種事發生在民進黨執政縣市早就被吵翻天了，只有台北市民寶貝三姓金孫」、「老鼠繁殖到現在這種狀況的確需要幾年，這就是大多數台北市民選擇的結果」。

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