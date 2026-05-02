台北爆「安鼠之亂」！被藍議員批抹黑 周軒怒：無助居民到處求助

Threads出現大量老鼠出沒影片。（取自Threads@lucky_boyu、@tojoumao）

近日在Threads上出現大量台北市老鼠橫行影片，被網友譏諷為「安鼠之亂」。政治工作者周軒近日轉發照片，其中一張照片的上傳者澄清地點在高雄。對此，台北市議員柳采葳及部分藍營人士，痛批此為移花接木、栽贓抹黑。周軒則傻眼表示，現在Threads上隨便爬文，都是台北居民無助地正在求助，「蔣萬安呢？」

柳采葳昨日批評周軒是「青鳥頭子」。為了要攻擊蔣萬安，甚至「南鼠北送」，把高雄的老鼠栽贓在台北。她說，周軒在臉書貼出一張廁所內的死老鼠照片，表示在台北中山區，她身為在地議員，正要聯繫相關單位，卻發現貼文的人早就貼澄清是高雄的老鼠。

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不過，近日瀏覽Threads時，台北市老鼠橫行影片處處可見，直接在Threads搜尋「老鼠」或其他相關關鍵字，更能看到大量怵目驚心的照片與影片，包括大白天老鼠肆無忌憚出現在人潮聚集的街道和公園、紗窗上出現一隻巨型老鼠、台北車站廣場老鼠橫行等。

周軒昨日發文表示，有國民黨議員稱他是「移花接木，把南部的鼠患嫁禍給蔣萬安」，讓他覺得「相當有趣」。他指出，現在隨便在Threads上爬文，都是台北居民無助求救，例如他附圖中，一名網友求助自己所住的萬華出現大量老鼠，聽說老鼠還能爬上樓，自己住家有長輩，想知道如何預防。周軒表示，目前也只有民進黨吳沛憶委員有回應，「蔣萬安呢？謝謝我們會處理嗎？」

另外，周軒也貼出當時他的貼文，只見他轉貼一篇網友在Threads上的照片喊「我不行了」，是該名網友表示「不愧是大中山」。周軒也說，自己半個字都沒提到「台北」、「蔣萬安」，「你們這些國民黨怕老鼠怕到胡言亂語。」

周軒也貼出當時他的貼文，只見他轉貼一篇網友在Threads上的照片喊「我不行了」，是該名網友表示「不愧是大中山」。周軒也說，自己半個字都沒提到「台北」、「蔣萬安」，「你們這些國民黨怕老鼠怕到胡言亂語。」（取自周軒臉書）

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