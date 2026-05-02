台北鼠患延燒半年才投藥？蔣萬安跳針回應 陳方隅轟推卸責任

台北市長蔣萬安。（記者叢昌瑾攝）

台北市近來鼠患頻傳，市議員林亮君昨指出，捷運雙連站旁線形公園樹穴被放置老鼠藥，擔憂孩子或毛小孩誤食。蔣萬安今稍早接受媒體訪問面對記者提問，則多以「中央核可用藥」回答，未進一步回答投藥方式是否改善等措施。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅怒斥，「什麼都中央中央中央，中央是有叫你亂投藥到公園嗎？」

陳方隅今日轉發蔣萬安今日受訪回應「台北鼠患」議題畫面，記者提問「荷爾蒙藥劑可行嗎？」蔣回「目前我們使用中央核可的藥」，記者再問「議員質疑投藥可能誤食」，蔣說「對，所以中央核可的用藥。清消。呼籲市民不讓鼠來，不讓鼠吃，不讓鼠住」。

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陳方隅反問「中央沒叫你做調查、你就不會調查老鼠熱區了嗎？且鼠患已經大半年了，為什麼現在才投藥？」

陳方隅最後酸說，「中央直接指派市長好了？盧秀燕和傅崐萁也是把所有地方的事情都推中央，真的是莫名其妙。」

針對台北鼠患問題，民進黨籍立委沈伯洋昨表示，許多國家使用影響老鼠繁殖賀爾蒙的藥物避免老鼠橫行，蔣萬安今（2日）受訪回應表示，市府跨局處會議都有討論，也包括這項，但強調一切要尊重專家學者意見。

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