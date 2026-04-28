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    掛「台北老鼠園」布條遭警盤查限制自由 網友：台北戒嚴了？

    2026/04/28 15:55 即時新聞／綜合報導
    有網友在天橋上張貼「台北動物園變台北老鼠園？？」，隨即遭員警攔下盤查。（圖授權取自@jinjin_su社群平台「Threads」）

    有網友在天橋上張貼「台北動物園變台北老鼠園？？」，隨即遭員警攔下盤查。（圖授權取自@jinjin_su社群平台「Threads」）

    台北市鼠亂未解，不少市民不滿市長蔣萬安到現在都沒有實際作為。近日網上湧現不少老鼠目擊情報，有民眾在天橋上掛「台北動物園變台北老鼠園？？」布條，隨即被警方攔下稱「違反社維法」，並要求他報證件號碼，限制人身自由，直到大安分局警察到來。

    有網友在社群平台上「Threads」發文分享，在他於天橋上張貼「台北動物園變台北老鼠園？？」不久後，疑似有民眾報警，警方也以迅雷不及掩耳的速度出現，令原PO懷疑「『台北動物園變台北老鼠園』這句話，又觸動了台北市官員的敏感神經了」。

    當原PO進一步詢問員警「（涉及違法）內容是什麼嗎？我不是很清楚」時，員警只邊滑手機邊回覆「你可以上網查啊！我都已經跟你講了不歸我管轄了，我已經請大安來了，所以等一下大安處理你，跟我沒有關係，我剛剛已經講了，有沒有聽到」。

    原PO不解，為什麼在查看了資料，確認他不是什麼通緝犯之類的，為什麼還不讓他走？堅持要等大安分局的人來交接？尤其是他聽到對講機說「詳細案情請看群組」，警察始終不告訴他「違反了社維法的什麼部分」，要他自己查法條、還不讓他走，想詢問網友「是可以這樣的嗎」？

    原PO提到，等到大安分局的女警來交接後，原先的警察離開，沒有人跟他說能不能走，直到他主動問，女警才說可以走，到這裡他真的覺得，是警察故意企圖嚇唬他。

    原PO補充，去年開始在天橋貼標語，就時常遇到警察、清潔隊，甚至遇過同時5位警察包圍，但是像今天這種情況，要求他出示證件盤查、還不讓他走，是第一次發生。他也在想萬一真的要去警局喝茶的話，該找誰幫忙，結果是鬧劇一場。

    原PO的感受是，因為不斷貼標語，警察與環保局無計可施，只好不斷用各種方式軟硬兼施，就是想讓人民心生恐懼退卻。

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