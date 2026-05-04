林亮君遭抹黑設局？ 周軒：蔣萬安治鼠無能 只會解決提出問題的人

台北市議員林亮君4月針對鼠患議題質詢市長蔣萬安。（擷取自台北市議會直播）

台北市鼠患爭議延燒，今天有媒體爆料稱，知情人士質疑民進黨台北市議員林亮君設局誘導環保局放置老鼠藥，並將回報訊息操作為擔心寵物誤食。對此，政治工作者周軒痛批，蔣市府透過「知情人士」放話抹黑，是為了轉移治理無能的焦點。

鏡週刊今（4）日報導，林亮君遭爆料疑設局誘導環保局投藥，再將回報結果拿來操作，當晚在臉書發文批評北市府讓公園「滿地老鼠藥」，事後再由助理反映擔心寵物誤食，整起過程遭質疑為自導自演。

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面對抹黑指控，林亮君透過發文駁斥，強調自己身為議員，監督市政與協助民眾陳情是職責所在，不解為何積極處理民瘼卻反遭市府「修理」。她重申，鼠患必須正視，但處理過程必須防止孩童、寵物及野生動物誤食老鼠藥。

周軒稍早則在臉書發文表示，台北市政府想要放新聞修理關注雙連站附近鼠患問題的林亮君，卻不慎自己露出了馬腳。他指出，早在4月14日，林亮君就已質詢過蔣萬安鼠患嚴重，並提醒市府在加強採購、發放鼠藥的同時，更要宣導藥物危害以防毛小孩誤食。

當時林亮君提到，雖然在年初的漢他病毒之後，市府有加強投藥，並開放給民眾領取老鼠藥去積極滅鼠，但她認爲鼠患的議題還是需要跨局處合作處理，必須從源頭，也就是廚餘、食物等，老鼠最喜歡的內容去做調整，不要治標不治本。

周軒接著說，看起來台北市政府沒有當一回事，放全台北市米奇在街頭瘋狂開趴，然後今天就出了一篇「知情人士的獨家」說林亮君議員「設局陷害公務員」。他痛批，北市府放話說是「林亮君議員的助理主動通知台北市環保局要來處理線形公園的鼠患問題」，反而證明兩件事：林亮君真的是中山區的好議員，有在做事情；台北市政府還要議員主動打電話給你們才要去做事情？

周軒質疑，前天蔣萬安說從今年年初一直有在執行全台北市的徹底清消，看起來也是胡扯，「如果是這樣，還需要議員助理催台北市政府處理嗎？」況且請台北市政府來處理「投藥」，不是請你來「亂投藥」，好嗎？

周軒狠酸，將帥無能，累死三軍。蔣萬安無能，沒有策略，沒有執行力，發現自己變成市民口中的「鼠王」，急忙請底下的人出來滅火，想要解決發現問題的亮君議員，這招果然很像中國阿。此外，他也提到，國民黨中山區好像沒有議員一樣，還是因為蔣萬安現在被K，所以不敢對老鼠這件事表態呢？提醒一下，雙連線形公園在台北市中山區，不存在「南鼠北送」的問題喔。

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