北市鼠患變沈伯洋選舉「墊腳鼠」 柳采葳：民進黨強力炒作走火入魔

台北市議員柳采葳。（資料照）

台北市「安鼠之亂」升級為政治攻防，市議員柳采葳表示，民進黨立委沈伯洋想靠老鼠上位，全黨上下全力配合，使本應回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋選舉的「墊腳鼠」。

柳采葳表示，民進黨上下強力炒作鼠患議題已走火入魔，不但側翼「南鼠北送」，用不精準的APP把各式各樣老鼠賴在台北，荒謬絕倫，現在竟連綠營民代，都出現一邊要市府防治投藥、一邊又罵市府投藥，不禁讓人聯想，民進黨打定主意要繼續操作鼠患議題，將老鼠當成沈伯洋選舉的政治工具。

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柳采葳指出，投藥是防治鼠患最重要的工作，現階段市府持續依照中央規範，進行鼠患防治工作，甚至配合民代需求加強投藥，也提醒毛小孩安全問題，結果反而被同一名議員拿來謾罵市府。誇張的是，自己操作議題，又把呈現事實的新聞當成政治攻擊，卻無法提出合理解釋，不是自打嘴巴嗎？

她認為，政治立場可以不一樣，但是「設局陷害」基層公務員，對於防治鼠患與公共政策討論，沒有任何幫助，質疑現在民進黨全黨上下的態度，似是希望市府接下來防治工作，不要太認真，讓他們可以繼續炒作鼠患問題，當成選舉重要議題。

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