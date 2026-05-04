王鴻薇嗆「造鼠計畫」護航蔣萬安被灌爆！網揚言捕鼠送服務處

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與第三選區（中山、北松山）立委王鴻薇。（資料照）

台北市鼠患問題持續延燒，國民黨立委王鴻薇今（4）日發文護航同黨籍市長蔣萬安，並直指民進黨民進黨正在進行「大罷免模式」的病毒式傳播，操作「造鼠」計畫，反而被大批網友灌爆。

王鴻薇發文表示，台北市老鼠案件數已大幅下降，批評綠營側翼拿高雄、屏東甚至舊照片來影射台北市，甚至連《料理鼠王》玩偶都能通過通報系統審核，根本是「人造鼠」平台，並質疑回報榜上第一名（目前第二），還被抓包疑似是基隆罷團成員，「怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到？」

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王鴻薇更點名市議員林亮君，指其助理4月30日要求環保局投藥，林亮君當晚就發文批評市府亂撒藥，質疑這是一場「設局」公務員的自導自演。她狠酸綠營此舉只是把自己搞成「鼠輩人人喊打」。

然而，護航言論並未平息民怨，網友紛紛湧入留言區洗臉。不少人反嗆：「那幹嘛放老鼠藥？幹嘛用發泡劑填洞？幹嘛說藥物是中央核准？不是自打嘴巴嗎？」、「台北人在關心鼠患，擔心衛生、擔心安全、擔心生態，國民黨眼裡只有鬥爭！無心為台灣的國民黨滾開啦！」、「感謝王鴻薇，原來台北沒有老鼠問題。而蔣萬安正在沒老鼠的地方投老鼠藥。」、「最大隻的鼠輩都在國民黨」、「所以妳說萬安買老鼠藥是配合『造鼠計劃』囉」。

更有網友在貼出王鴻薇選區（中山區）公園在白天老鼠橫行的影片，怒嗆「妳中山區的公園就一堆老鼠啦！第一次在白天在這公園看到老鼠！還在護航！有夠垃X的立委！」，甚至有人揚言發起「抓到老鼠就送去王鴻薇服務處」的行動，要讓立委看看什麼叫真實的鼠患。

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