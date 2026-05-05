「新竹奧客」咆哮店員丟菜單！老闆娘霸氣追出「給我回來道歉」

奧客（白衣者）突然飆罵工讀生妹妹（左1），老闆娘（左2）和女員工趕緊出來與奧客理論。（Threads:hida_0422授權使用）

首次上稿 05-04 22:21

更新時間 05-05 06:41

新竹市東區一間早午餐店員近日在接受客人點餐時無故遭奧客當眾痛罵，店員被嚇到有些不知所措；此時老闆娘跳出來，霸氣與奧客對嗆。店家監視器畫面曝光後在網上掀起熱議，數萬名網友大讚老闆娘。

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事發於新竹市東區一間名叫「肉 Sando」的早午餐店，一位女工讀生正在幫一對中年男女點餐，沒想到只是正常點單詢問流程，突然這對顧客中的男性不耐煩，高聲質問這位妹妹：「妳是在審犯人嗎？妳不能讓我看完（菜單）嗎？審犯人啊妳！」該名大叔還邊說邊把音量拉高，拍桌表達不滿，女店員明顯嚇到。

一旁的女員工見狀趕忙上前解圍：「大哥冷靜一點，你不需要那麼激動，她只是在跟你說流程而已。」但奧客繼續嗆店員：「妳不需要一直Push我，妳要幫她辯解是不是？我現在不需要任何辯解，我只需要一句對不起！」

工讀妹妹聽到後趕忙照奧客說的道歉，但這時老闆娘現身，霸氣跟工讀生表示「不用（道歉）」。奧客怒把菜單摔到地上後拉著同行女子轉人走人，原本還幫忙試圖要安撫奧客的女員工也不忍了，怒轟：「你給我回來！你憑什麼這樣丟東西？脾氣那麼大幹什麼！」老闆娘也表示要報警，奧客一聽又回嗆：「妳報啊！妳報啊！」但一邊說一邊離開店家。

老闆娘馬上追出去，高聲表示：「回來！我不是說要報警嗎？我這邊有監視器，回來道歉！快點給我回來道歉！」奧客反嗆「要報警趕快去報」，還飆粗口「X妳X！」，甚至反過來指責老闆娘「不檢討員工來檢討我」，老闆娘氣壞痛罵「你他X摔我們店員菜單還罵她ㄟ！你先動手的就是不對！」最後奧客夫妻檔還是騎車揚長而去。

事後店家將監視器畫面分享到Threads，吸引超過250萬人次觀看、數萬人按讚。鄉民紛紛表示，「這麼保護自家員工真是感動」、「這家店的女生有夠兇！愛死！要用新台幣去挺爆！」、「當被欺負的店員說出『對不起』三個字的時候，店裡的人都衝到旁邊支持，馬上有人說聲『不需要』，這樣的團隊氛圍很棒，服務業不需要這樣被奧客羞辱！」、「老闆娘超帥！大家都有在職被為難的過程，但並不是每個人都這麼幸運有人撐著」、「餐飲業路過，會保護自己員工的老闆跟主管都超棒！」

老闆娘追出去與奧客（紅框處）理論。（Threads:hida_0422授權使用）

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