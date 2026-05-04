BMW男毒駕撞死女還拒救援 新婚夫痛批：一句道歉很難嗎？

消防員將女駕駛救出車外，新婚夫站在一旁相當焦急。（圖由消防局提供）

彰化市今天（4日）發生高姓男子駕駛BMW撞死機車騎士與轎車女駕駛車禍，當時坐在翁姓女駕駛旁的施姓新婚夫，上網PO文痛批高男及其家屬沒有到醫院關心與道歉，他還說當下只能用手壓住妻子血流不止的傷口，並請高男幫忙救人，不料對方竟稱頭暈且找不到手機，救護車抵達時他妻子已無心跳；他到現在還在自責，高男與家屬卻完全沒有來道歉，「一句道歉很難嗎」。

施姓新婚夫PO文指出，當時他因車子撞擊車體變形卡在車內，看著跟他結婚沒多久的妻子頭破血流，他掙脫車子下車過去駕駛座拉開車門，當下只能無助用手止住妻子血流不止的傷口，怎麼呼喊都沒有回應；後來高姓男子搖搖晃晃走過來，他請高男幫忙撥打119先救他妻子出去，傷勢很嚴重幫幫忙，但是高姓男子卻說頭暈不能幫忙，也找不到手機，一直說「我什麼都不知道」。

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施男說，他只能繼續呼喊妻子並繼續按壓傷口，後來救護車抵達，他妻子已經沒有任何心跳了；發生這些事情，高男完全沒有反省或是自責的想法嗎？他受傷忍著疼痛不顧自己也要救活妻子，高男做錯事，吸毒駕車撞到人還能走過來，就不能幫點什麼忙嗎？今天他們無辜被波及導致新婚妻子離開，他到現在都還在自責還在怪自己，高男難道一點都沒有道歉的想法嗎？一句道歉那麼難嗎。

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BMW男涉嫌毒駕撞死2人，肇事現場一片狼藉。（圖由消防局提供）

機車騎士無端被BMW男撞死。（圖由消防局提供）

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