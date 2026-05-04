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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱挺8000億軍購藍委是少數 賴士葆打臉：一面倒支持

    2026/05/04 20:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文今日上午表示，黨團多數支持黨版「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8000億的從來都是少數意見。對此，國民黨立委賴士葆說，4月29日黨團大會他全程參加，「我很負責任的講，一面倒支持8000億」，主席為什麼有這樣的訊息，他不知道，主席不在場，大概有人跟她講的數字，是根據他們掌握的，可能是私下講的，但當天黨團大會很明顯支持8000億是大於「3800億+N」的，「可能沒有跟鄭主席說實話」。

    鄭麗文表示，國民黨團多數一直堅持「3800億元+N」從來沒有動搖，國民黨參選縣市長的多位現任立委都發言支持黨版，何況軍購案與年底的選舉沒有直接的關係，不需要東拉西扯，擴大黨內的矛盾，甚至無限上綱，認為是對黨主席領導威信的質疑。她的原則立場非常清楚，就是守住中華民國的國家利益，絕對不會輕易動搖。

    鄭麗文還說，國民黨很尊重少數意見，讓大家充分表達。至於黨版是否一定要執行，鄭麗文說：「當然，開什麼玩笑」。「如果大家有壓力，就把這個鍋甩給我，我來頂住這個壓力」。

    「柯志恩、張嘉郡、謝衣鳯支持8000億」

    賴士葆表示，不知道主席的憑據是什麼，上週三黨團大會他全程參加，「我很負責任的講，一面倒支持8000億，我在現場」，的確有些人支持「3800億元+N」，但沒有講。要參選縣市長的包括柯志恩、張嘉郡、謝衣鳯通通都支持8000億，支持「3800億元+N」的有蘇清泉、徐欣瑩等。

    賴士葆說，幾乎一面倒的支持8000億，這是他在現場看到的，至於主席為什麼有這樣的訊息，他不知道，主席不在場，大概有人跟她講的數字，是根據他們掌握的，可能是私下講的，但當天黨團大會很明顯支持8000億是大於「3800億元+N」的，很清楚，所以才沒有表決，如果「3800億元+N」大於8000億，那就表決、就結束了，因為那一天表決是8000億贏。

    喊黨團用「表決」自主 美二波發價書快來

    賴士葆指出，這幾天黨中央動員，黃復興打電話給藍委施壓，明天表決結果會怎麼樣不知道，但他希望黨團還是要自主，黨團自主的方式就是透過表決，把意思表達出來，「3800億元+N」跟8000億其實是一樣的，差4200億，鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁都說，發價書出來就追加，但是追加到一個上限就是8000億。

    賴士葆認為，現在解決之道是美方第二波發價書趕快來，不要等到川習會之後，在川習會之前趕快來，加上去就有8000億，N的意思就是有發價書來就加上去，兩者意思一樣，除非沒有N，那意思就不一樣，這樣就大大得罪美國，國民黨現在的親中帽子都摘不掉了，又要貼一個反美的帽子，值得嗎？他強調，發言支持8000億的藍委是遠大於「3800億元+N」的，黨中央怎麼會得到這樣的訊息，可能沒有跟鄭主席說實話。

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