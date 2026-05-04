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    首頁 > 國際

    伊朗稱美艦強闖荷姆茲海峽被2飛彈擊中 美軍否認

    2026/05/04 18:59 即時新聞／綜合報導
    伊朗半官方通訊社指出，一艘美國軍艦遭到2枚伊朗飛彈攻擊。示意圖，非當事美艦。（美聯社檔案照）

    伊朗半官方通訊社指出，一艘美國軍艦遭到2枚伊朗飛彈攻擊。示意圖，非當事美艦。（美聯社檔案照）

    伊朗半官方新聞通訊社今（4）日指出，伊朗軍方發射了2枚飛彈，擊中了一艘行駛在荷姆茲海峽的美國軍艦，地點靠近伊朗賈斯克港（Jask port），但美國官員予以否認。

    《路透》報導，伊朗法斯通訊社（Fars）引述當地消息人士指出，一艘美國軍艦在無視伊朗方面警告、企圖通過荷姆茲海峽的情況下，被伊朗軍方發射的2枚飛彈擊中，當時美國軍艦位處伊朗的賈斯克港附近。

    美國政治新聞媒體Axios指出，美國一名高階官員否認軍艦被伊朗飛彈擊中的說法。

    美軍中央司令部（CENTCOM）也在X平台發文，澄清軍艦並沒有被伊朗飛彈擊中，並強調美軍正在執行自由計畫（Project Freedom）以及封鎖伊朗海港。

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