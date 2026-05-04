士林夜市買鞋缺20元報警 大媽真實身分是電視台前主播

員警跟店家滿臉無奈。（記者王冠仁翻攝）

台北市士林夜市在今天傳出一起糾紛，一名中年婦人逛街買鞋，看上一雙2百元的鞋子，但身上只有180元現金，向店家殺價不成，居然報警，還在員警到場後指控店家是刑法中的「消極不作為犯」。據悉，這名婦人是某電視台前主播，她當時還向員警自爆身分，似乎想用昔日主播光環來加強自己的殺價氣場。

據了解，這名婦人多年前曾在某電視台任職，先後擔任記者、主播，後來進行牙齒手術時發生意外，致神經受損，媒體事業也被迫暫停。經休養多年再次復出，還在直播平台擔任直播主，也在網路上製作節目，但觀眾反應平平。

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據悉，當時這名婦人在士林夜市鞋店殺價不成報警，員警到場後她一度聲稱自己曾是電視台前主播。她雖然指控店家面對她殺價不做任何處理，其行為構成刑法第15條「消極不作為犯」，但當員警詢問她是否要回派出所提告，她卻作罷；再加上店家不願跟她計較，降價賣鞋，鬧劇落幕，警方沒有機會詳細查證她身分。

警方指出，這名婦人前晚9時許前往士林夜市逛街，在大東路某鞋店看上一雙2百元的鞋子，結帳時發現自己2張信用卡刷不過，身上現金也只有180元，還缺20元。店家見她錢不夠，不願交易，婦人卻想用180元執意購買，還打電話報警想找警方「主持公道」；員警到場後，還指控員警態度不佳，幸虧最終店家同意降價出售，才化解這場鬧劇。

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