美福倉儲持續悶燒 廠方訂製加長型破壞機具明投入救援

高雄市大鋼牙（32公尺型）高空作業車（右）因高度不足以拆除全部外牆鋼板，廠房今訂製加長型破壞機具，待明日到貨後組裝在高空作業車上進行拆除作業。（記者魏瑾筠翻攝）

2022/03/14 21:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生火警至今，由於該建物為密閉型結構且樓高，搶救不易，現場仍持續悶燒，消防員不眠不休持續殘火處理。桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥表示，由於「大鋼牙」高度不足以破壞7樓牆面，廠方已訂製加長型破壞機具，預計明天到貨後，投入救援。

位於桃園市蘆竹區長安路二段上的美福倉儲，是美福集團關係企業，專門進口美國極黑牛、Wylarah澳洲精品和牛等高檔牛肉。據了解，高檔牛肉是放在地下室，於火警發生第一時間已趕緊撤出，目前悶燒的高樓層，主要儲放其他冷凍牛肉、食材，相關損失仍待業者評估。

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簡慈彥表示，美福倉儲前半部為地上7層、近36公尺高的密閉式建築物，後半部為挑高的3層樓冷凍倉庫，由於從高雄市調來的32公尺型「大鋼牙」高空作業車極限是32公尺，導致高樓層仍有濃煙及悶燒，對此廠方訂製加長型破壞機具，將待明天到貨後進行組裝在高空作業車上，以利將後半部牆面全數破壞，讓濃煙排出。

簡慈彥說，該建物5樓以下已大致完成殘火處理，經評估火場溫度下降，今天凌晨起陸續遣派有經驗的消防員入室，並由人員將4座消防砲塔送進六樓內部持續射水線進行防護，同時使用排煙機，將濃煙排出，現場也調來2輛排煙車支援，由於今晚風向不穩定，加上室內照明度不足，已禁止消防員入室。

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