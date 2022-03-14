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    桃園大型倉儲接連竄火 鄭文燦下令：全方位體檢

    桃園市連日多間大型倉儲失火，桃園市長鄭文燦表示，針對桃園不斷產生的大型批發倉儲及物流中心，要進行全方位體檢。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市連日多間大型倉儲失火，桃園市長鄭文燦表示，針對桃園不斷產生的大型批發倉儲及物流中心，要進行全方位體檢。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/14 10:48

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市連日不平靜，繼觀音永光化學大火、蘆竹美福倉儲持續悶燒，今天上午楊梅家樂福倉儲也發生火警，濃煙直竄天際；桃園市長鄭文燦今受訪對此下令要進行全方位體檢，請各消防大隊針對轄區倉儲物流也進行清查。

    鄭文燦今在召開桃園市防疫會議後赴美福倉儲的火災現場時表示，針對桃園不斷產生的大型批發倉儲及物流中心，必須全方位體檢，將請各消防大隊針對轄區倉儲物流業進行清查，包括防災設計、救災的準備工作，且會有專案小組進行督導，並進行各種檢查跟演練。

    鄭文燦強調，倉儲業因為規模跟體積比較大，加上物品比較多，因此防災規範要提高。

    針對美福倉儲火場處理進度，鄭文燦表示，美福倉儲是超大型的密閉式倉儲，建築的方式比較特別，從四樓到七樓是主要的起火及濃煙密布的地方。

    鄭文燦提及，目前已用大鋼牙把六樓以下的牆面打開，進行排煙、降溫跟滅火，目前採取外部滅火的方式，所以美洲豹跟雲梯消防車在六樓以下進行降溫滅火。

    不過，鄭文燦表示，在七樓的部分，因為大鋼牙極限只到32公尺，這個建築物高達36公尺，因此七樓層仍然有許多濃煙跟悶燒情況，現在要評估從內部滅火的可行性跟安全性，由消防局團隊按照消防專業來判斷。

    至於楊梅家樂福倉儲火警，鄭文燦說，早上家樂福倉儲的火災，濃煙比較大，它是屬於一般式的倉儲，現在火場已經控制住，逐漸滅火了。

    蘆竹美福倉儲持續悶燒，消防賣力灌水搶救。（記者魏瑾筠攝）

    蘆竹美福倉儲持續悶燒，消防賣力灌水搶救。（記者魏瑾筠攝）

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