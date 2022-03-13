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    最大牛肉進口商美福倉儲悶燒第3天 7樓尚有逾8000公升柴油

    桃園市蘆竹區美福倉儲殘火處理進入第3天，由於該棟建築物屬密閉式結構，搶救不易。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市蘆竹區美福倉儲殘火處理進入第3天，由於該棟建築物屬密閉式結構，搶救不易。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/13 12:39

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲殘火處理進入第3天，由於該棟建築物屬密閉式結構，搶救不易，業者今天調來全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援；值得注意的是，該倉儲在7樓設有發電機室，內部目前存放逾8000公升的柴油，桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥對此表示，火警第一時間已架設砲台做水線防護，無延燒之虞。

    位在桃園市蘆竹區長安路上的美福倉儲，是全台最大牛肉進口商。據美福官網指出，該倉儲佔地9000坪，擁有全台最大低溫倉儲空間，可容納2萬5千個儲位，1800坪全區低溫理貨區，以及全溫層8℃至-50℃，全程低溫作業冷鏈不斷鏈，讓貨品維持絕佳狀態，專業級的軟硬體設備以及通過最高品質專業加工廠HACCP、FSSC、ISO22000等認證，提供客戶一條龍的完整冷鏈倉儲物流服務。

    簡慈彥表示，該局於10日晚上10點43分，接獲報案指稱美福倉儲發生火警，現場為地上7層、近36公尺高的密閉式建築物，起火點位在倉儲4樓內部，由於天花板有許多隔熱泡綿，遇上火勢一發不可收拾，火場也因密閉導致內部高溫，消防員無法進入火場，只能在火場外圍灌水。

    為提升搶救量能，簡慈彥表示，桃園市消防局除了調派高效能化學消防車「美洲豹」、多輛消防車，業者也從高雄市調來全台最高32公尺型大鋼牙高空作業車，於今天上午6點39分抵達現場。簡慈彥說，大鋼牙可破壞建築物外圍三層板，讓濃煙排除，在拆除作業進行的同時，消防員在旁搭配水線防護，待確認現場安全無虞後，再由消防員目視做最後殘火處理。

    至於該倉儲在7樓設有柴油槽，簡慈彥表示，該柴油槽作為發電使用，內部可存放1萬6000公升的柴油，目前柴油槽內尚存有逾8000公升柴油。桃園消防指出，這場火警於10日晚間11點14分控制火勢，並於11日下午3點撲滅火勢，不過，內部仍在悶燒，目前殘火持續處理中。

    全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援。（記者魏瑾筠攝）

    全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援。（記者魏瑾筠攝）

    全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援。（記者魏瑾筠攝）

    全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲在7樓設有發電機室（畫圈處），內部目前存放逾8000公升的柴油。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲在7樓設有發電機室（畫圈處），內部目前存放逾8000公升的柴油。（記者魏瑾筠攝）

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