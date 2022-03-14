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    美福倉儲殘火處理第4天 6樓內部設砲台防護

    美福倉儲建物為密閉型結構且樓高，搶救不易。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲建物為密閉型結構且樓高，搶救不易。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/14 14:34

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲殘火處理進入第四天，由於該建物為密閉型結構且樓高，搶救不易，現場仍持續悶燒。桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥表示，今天凌晨起陸續派員入室評估火場情形，目前已在6樓內部架設砲台防護，並使用排煙機，嘗試將濃煙排出。

    位於蘆竹區長安路二段上的美福倉儲，是美福集團關係企業，專門進口美國極黑牛、Wylarah澳洲精品和牛等高檔牛肉，該倉儲佔地9000坪，擁有全台最大低溫倉儲空間，可容納2萬5000個儲位，1800坪全區低溫理貨區。

    據了解，高檔牛肉是放在地下室，於火警發生第一時間已陸續撤出，目前悶燒的高樓層，主要儲放其他冷凍牛肉、食材，相關損失仍待業者評估。

    簡慈彥表示，10日晚間10點43分接獲報案指美福倉儲失火冒出大量濃煙，消防人員到場發現現場為地上7層、樓高近36公尺的建物，起火點位於4樓的倉儲內部，經拉多條水線灌救，約半小時即控制火勢。

    為提升搶救量能，桃園市消防局調派高效能化學消防車「美洲豹」、多輛消防雲梯車馳援，廠方昨也從高雄市調來全台最高32公尺型大鋼牙高空作業車，投入救災；簡慈彥表示，美福倉儲前半部為地上7層、近36公尺高的密閉式建築物，後半部為挑高的3層樓冷凍倉庫，目前大鋼牙已將後半部牆面「夾開」，但大鋼牙極限是32公尺，而該建物有36公尺高，目前7樓仍有濃煙及悶燒。

    簡慈彥表示，建物5樓以下已大致完成殘火處理，經評估，火場溫度也下降，今天凌晨起陸續遣派有經驗的消防員入室評估，並由人員將砲台送進6樓進行防護，同時使用排煙機，嘗試將濃煙排出。

    美福倉儲殘火處理第4天，消防員換好裝備，準備入室評估。（記者魏瑾筠攝）

    美福倉儲殘火處理第4天，消防員換好裝備，準備入室評估。（記者魏瑾筠攝）

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