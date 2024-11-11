為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北宜公路落石砸中2騎士 1骨折1挫傷送醫

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/11/11 22:02

    〔記者吳仁捷／新北報導〕連日雨勢，北宜公路今晚驚傳落石砸中2名女騎士，造成一人骨折、一名挫傷，警方趕抵將兩人送醫，先將落石移至路邊，通知區公所、工務單位清除，呼籲民眾途經山區小心落石，加速通過。

    新北市新店區北宜公路18.5公里處今晚傳落石意外，造成兩名下班女騎士受傷，新店分局獲報，派遣青潭所警力趕往現場處理了解，經查為36歲廖女與另名同事45歲楊女下班返家途中，兩人各自騎車遭落石擊中摔車受傷。

    警方、消防對受傷2名女騎士檢傷，兩人幸皆意識清醒沒有生命危險，陸續送醫，廖女遭籃球大落石擊中左肩摔車，疑似骨折，楊女因閃躲落石摔車受傷；目前警方將落石均移置路旁，降低對交通影響，通知工務單位漏夜移除。

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播