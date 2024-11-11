北宜公路落石砸中2騎士 1骨折1挫傷送醫

北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

2024/11/11 22:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕連日雨勢，北宜公路今晚驚傳落石砸中2名女騎士，造成一人骨折、一名挫傷，警方趕抵將兩人送醫，先將落石移至路邊，通知區公所、工務單位清除，呼籲民眾途經山區小心落石，加速通過。

新北市新店區北宜公路18.5公里處今晚傳落石意外，造成兩名下班女騎士受傷，新店分局獲報，派遣青潭所警力趕往現場處理了解，經查為36歲廖女與另名同事45歲楊女下班返家途中，兩人各自騎車遭落石擊中摔車受傷。

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警方、消防對受傷2名女騎士檢傷，兩人幸皆意識清醒沒有生命危險，陸續送醫，廖女遭籃球大落石擊中左肩摔車，疑似骨折，楊女因閃躲落石摔車受傷；目前警方將落石均移置路旁，降低對交通影響，通知工務單位漏夜移除。

北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

北宜公路今晚傳出落石，造成兩名騎士受傷，其中一人遭落石擊中骨折送醫，另一名幸僅挫傷，警方移置落石避免影響交通。（記者吳仁捷翻攝）

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