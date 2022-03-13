美福倉儲惡火釀空污 桃市環保局︰最重開罰500萬

桃園市政府環境保護局長呂理德表示，業者因管理不善導致大火，將視污染情節依空氣污染防制法向業者開罰10至500萬元。（記者魏瑾筠攝）

2022/03/13 13:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市蘆竹區的美福倉儲因連日燃燒，空氣中瀰漫濃郁塑膠味，讓當地居民苦不堪言，桃園市政府環境保護局長呂理德表示，業者因管理不善導致大火，並產生明顯粒狀污染物及異味污染物造成空氣污染，將待火災處理告一段落，視污染情節最重可依空氣污染防制法向業者開罰500萬元。

美福倉儲是全台最大牛肉進口商，據美福官網指出，該倉儲佔地9000坪，擁有全台最大低溫倉儲空間。桃園市政府消防局指出，該處於10日晚間10點多發生火警，由於該棟建築物屬密閉式結構，搶救不易，且因挑高設計，雖然是地上7層，但樓高近36公尺高，為提升搶救量能，業者今天從高雄市調來全台最高32公尺大鋼牙高空作業車，投入救援。

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因美福倉儲大火產生濃煙，也影響空氣品質，並造成當地惡臭，也讓居民抱怨連連。呂理德證實，近日該局接獲多位民眾陳情，但經空品監測數值未有太大異常，為持續監控空氣品質，該局已在蘆竹區南崁高中設空品監測車，環保署也會調派監測車，在下風處嚴密監控。

呂理德表示，此為臨時突發狀況，在火警未解除前，呼籲民眾減少外出、緊閉門窗，室內使用空氣清淨機降低危害。

環保局指出，受風向影響，昨天因吹東北風，導致濃煙擴散至桃園區，今天則是吹西南風，因此新北市林口區一帶居民也有受到影響，經稽查員今天上午使用光離子化檢測器（PID）測揮發性有機物（VOC），檢測到美福火災事故上風處的揮發性有機物（VOCs）為0-0.42ppm，下風處測得0.13-0.7ppm。

環保局說明，對比於加油站的作業環境中，空氣裡的甲苯、二甲苯容許濃度標準是100ppm，目前美福倉儲火災現場的VOCs的濃度並不高。此外，環保局也多次至下游南崁溪取水檢測水質酸鹼度為中性、水溫20.0⁰C、重金屬銅、鎳皆未檢出，未有污染情事。

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