用1碗豬腳湯趁機對女照服員伸狼爪 宜蘭色翁賠償25萬換緩刑

宜縣胡姓老翁用一碗豬腳湯趁機對女照服員伸狼爪 ，因與被害人和解獲緩刑，逃過牢獄之災。示意圖。（資料照）

2024/11/11 21:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣年近70歲的胡姓老翁，對照顧他失智妻子的居家照服員小芬（化名）伸狼爪，把手伸進女方衣物撫摸腰臀、側胸，觸犯強制猥褻罪，他接受調查時同意給付25萬元和解，一審被判有期徒刑8月，緩刑4年，逃過牢獄之災。

檢警調查，小芬在胡男家中擔任居家照服員，幫失智的胡妻洗操、更換尿布、買午餐，今年1月30日到胡家服務時，胡男先以眼神示意妻子離開客廳，再端出豬腳湯到客廳給小芬食用，藉故坐在身旁上下其手。

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胡男趁著小芬坐在沙發上食用豬腳湯之際，把手伸進她的衣物內不斷撫摸背部、腰臀、側胸，小芬用手肘推開，起身到廚房洗餐具，後來回到客廳拿出服務紀錄表給胡男簽名，胡男簽完後重施故技，小芬以服務時間到了為由想要離去，胡男才收手。

事發後，小芬不甘受辱，具狀向宜蘭地檢署提告，全案由檢察官偵結起訴。宜蘭地方法院審理時，胡男坦承犯行，法官審酌相關事證，認定他不顧被害人反對強制猥褻，處有期徒刑8月，考量他沒有前科，並與被害人和解，一併宣告緩刑4年，但要履行緩刑條件，即限期給付25萬元給小芬、接受3場次的法治教育。

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