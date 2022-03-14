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    公親變事主！勸架竟一拳打死人 傷害致死重判7年2月

    高等法院今依傷害致死罪重判黃男7年2月徒刑。（資料照）

    高等法院今依傷害致死罪重判黃男7年2月徒刑。（資料照）

    2022/03/14 18:33

    〔記者楊國文／台北報導〕黃姓男子3年前凌晨在台北車站旁為朋友勸架時，竟用力推開胡姓遊民並朝其臉部揮拳，胡男應聲後仰倒地，因頭部撞擊地面傷重死亡，高等法院今依傷害致死罪重判黃7年2月徒刑。

    這起離奇死亡事件發生在2019年12月1日凌晨0時30分，周姓男子和37歲的胡姓遊民在台北車站南二門因故爭吵，黃男見狀上前勸架不成，且雙方越吵越兇，黃男為替周姓友人出頭，突然出手推胡男一把，並用力朝其頭、臉部揮拳，胡男被毆後重心不穩倒地，頭部直接撞擊地面傷重不起，經緊急送醫仍不治。

    未婚的黃男擔任搬運工，體格健壯，黃到案坦承推倒胡男並朝其頭、臉部揮拳，但他表示，當時是為了要勸架，當天胡男很可能是因為已有飲酒，加上本身有疾病，才會因為他的一拳即直接後仰倒地，頭撞到地面致死，完全無法預見這個不幸結果，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定，給予輕判。

    不過，高等法院審理認為，黃男和和胡無怨無仇，僅因周姓友人和胡男起爭執，即出手強推胡男，並朝人體重要部位頭、臉部揮拳，導致胡倒地致頭部受創致死，考量黃男有悔意，家人欲賠償胡男家人100萬元達到和解，但因賠償條件談不攏，今維持一審判決，依傷害致死罪判黃7年2月徒刑，還可上訴。

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