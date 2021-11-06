公親變事主！鄰長好心勸架卻被毆 出拳反擊...遭判拘

楊男被依傷害罪判拘15日，高等法院日前維持原判決。（記者吳政峰攝）

2021/11/06 12:29

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名楊姓鄰長，2020年間在住家附近看到一名林姓男子正在毆打另名男子，好心上前勸架，未料公親變事主，反而跟林男打了起來，並把對方打到受傷。兩人互告，林男獲得不起訴處分，楊男卻被依傷害罪判拘15日，高等法院日前維持原判決。

2020年間，楊男在住家附近散步，看到林男正在徒手毆打另名男子，好心上前勸架，沒想到正在氣頭上的林男不願和解，反轉頭和楊男起了爭執，雙方大吵一架。

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兩人越吵越兇，林男出拳揮打，楊男也不甘示弱，出拳回敬，徒手與林男互毆。楊男技高一籌，把林男打成豬頭，頭、臉、唇均有擦傷跟撕裂傷，手、膝與腹股溝也遭到挫傷。

林男不滿遭毆，對楊男提起傷害告訴；楊男則認為公親變事主，實在很倒楣，也提告傷害罪反制。新北地檢署偵辦後，給予林男不起訴處分，反而是勸架的楊男被提起公訴。

楊男主張當時要保護自己，才反抗跟他林男打，「不可能我站著給他一直打」。楊男強調，是林男先揮拳，打到最後他很生氣，才出手互毆。

高院指出，楊男事發時並非採取抵擋、防禦或離去現場等方式以避免傷害案發生，反而因生氣而徒手與林男互毆，因此，就算是林男先行攻擊，楊男仍無法合理化之後的報復攻擊行為，不符合正當防衛要件，無從解免刑責。

高院認為，原本新北地院依傷害罪判楊男拘役15日，得易科罰金1萬5000元，量刑並無不當，認事用法也沒有問題，駁回楊男上訴，仍可上訴。

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