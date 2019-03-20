公親變事主！制止男子打前妻 路人反被告傷害

2019-03-20 22:29

〔記者王宣晴／新北報導〕47歲楊姓男子與48歲陸姓前妻因為房貸繳款問題，在新北市蘆洲街頭發生衝突，楊男動手毆打前妻，還猛砸前妻轎車，3名路人見狀趕緊上前制止，也因此與楊男發生拉扯，雙方都有輕微挫傷及瘀傷，警方替陸女申請保護令，不料，楊男到警局時竟向其中一名張姓路人提出傷害告訴，張男也驗傷提告，全案依傷害罪嫌送辦。

警方調查，楊男與陸女離婚後，為了三重區的房屋貸款繳納問題發生糾紛，本月2日下午，雙方約在陸女位於蘆洲的娘家外協調，楊男認為房子是岳母名義購買，不願繼續繳納貸款，雙方協調破裂，發生口角。

沒想到，楊男竟出手毆打前妻，更猛砸前妻轎車，路過的41歲張男及兩名路人見狀上前制止，過程中發生拉扯，楊、張兩人身上輕微挫傷，警方獲報趕抵，確認現場民眾拒絕送醫，將雙方帶回警局偵訊。

警方說，陸女不願向前夫提出傷害、毀損告訴，但在警方的協助下申請保護令，但楊男表示張姓路人在制止時對他有暴力行為，堅持提出傷害告訴，張男也驗傷提告，全案依傷害罪嫌送辦。

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