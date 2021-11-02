小王偷情被抓包 開車撞「抓猴團」

原告組「抓猴團」，到這裡「抓猴」但被粘男撞傷。（記者顏宏駿翻攝自Google Earth）

2021/11/02 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣各自有配偶的粘男、劉女到彰化市某汽車旅館幽會，被劉女的丈夫黃男發現，黃與其它4名親友組成「抓猴團」，5人堵在摩鐵櫃檯出入口，準備上前「抓猴」，豈料粘男化為「衝鋒飛車男」，以高速衝撞「抓猴團」逃離現場，5人全部掛彩，事後粘男被提殺人未遂告訴，該案彰化地院經審理後，以傷害罪判粘男1年6月徒刑。

粘男和劉女皆稱「不是開房間」，而是到「摩鐵吃便當，純聊天」。為何要飛車衝撞「抓猴團」？粘男說，見到劉女的丈夫現身摩鐵門外，場地十分敏感，為求迴護劉女清白，才使出飛車脫身之計，他並沒有殺人意圖。

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此案發生於今年2月5日，粘男、劉女進入摩鐵的消息走漏，女方的丈夫黃男與其兄長、兄嫂及2名友人組成「抓猴團」，他們守候在摩鐵的出入櫃檯旁的車道，欲堵住粘的去路。

判決書說，粘男為求脫身，無視眾人的人身安全，以飛車衝撞，繼續前行，有人被撞得彈飛而起，重墜在擋風玻璃上，有人則翻落在引擎蓋上，有人為求閃躲而受傷，5人無一倖免，分別受到太陽穴腫脹，手肘、大腿、腳踝之皮肉傷。粘男衝出摩鐵後，隨即驅車逃逸，7分鐘後被警方追捕攔查而停下。

原告等人指控粘男殺人未遂，他們說，當粘的車子出來，他們就靠過去，但粘的車子不僅沒有減速，還刻意往他們撞下去，現場有敲門聲、哀號聲、人身撞擊車子的聲音，被告是蓄意置他們於死地。

劉女說，她跟粘男清清白白，當天先跟他去超商買便當，買完後就到摩鐵吃，吃完粘男就離開了。

粘男說，他聽說劉女的丈夫黃男很暴力，知道他當天可能到現場，一出摩鐵就見到黃男，這次「跳到黃河也洗不清了」，他只想要迅速脫身，沒有注意到旁邊有人，他絕對沒有殺人的故意。

審理法官表示，被告與劉女在汽車旅館共處一室，被告欲脫身離開，明知前方站有5人仍執意衝撞，造成人員的受傷，雖然眾人只受輕傷，但犯罪情節嚴重，侵害多人身體法益，事後又飾詞狡辯不知道有撞到人，此種不肯正視自己錯誤及之犯後態度，判處1年6月徒刑。

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