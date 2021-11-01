質疑妹夫回娘家借錢 大舅子打死人判刑7年10月定讞

大舅子吳正義（右1）毆打妹夫導致死亡，被依傷害致死罪判刑7年10月定讞。（資料照）

2021/11/01 11:08

〔記者溫于德／台北報導〕大舅子吳正義見楊姓妹夫回娘家，問胞妹「楊是不是來借錢？」吳、楊立刻發生扭打，吳的友人陳萬福見狀加入戰局，楊最後休克猝死。宜蘭地院原依傷害致死罪各判吳7年10月、陳7年6月徒刑；但高等法院認為只構成傷害罪，改判2人各1年6月，案經撤銷，高院更一審維持地院判決結果，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，案發時，楊剛新婚3月，妻子已有身孕，楊先前曾向岳母借款數萬但未還。2018年3月18日，吳見楊回娘家並出現在廚房，詢問胞妹是不是來借錢，引發楊不滿，立刻引發衝突。岳母見狀要求「不要這樣打，會出人命」，但2人仍繼續互毆，此時，聽聞打架聲前來查看的陳也加入戰局。

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警方獲報到場將楊送醫，但到院前心跳呼吸已停止，雖經急救仍因左側肋骨骨折，增加心臟負荷，最終因心因性休克而猝死。

地院認定吳、陳均犯傷害致死罪，分別判刑7年10月、7年6月。高院指出，楊所受傷害包括左前額瘀傷、鼻樑右側擦傷、前頸下部挫傷、左腕前部挫傷等，在一般情況下均不危及性命，至於肋骨骨折雖會造成疼痛但服止痛藥即可癒合，因此吳、陳只構成傷害罪，改判吳、陳各1年6月。

案經撤銷，吳、陳於更一審時依然只承認與楊互毆，否認傷害致死。律師辯稱，楊可能死於心臟病發，與吳、陳的攻擊並無因果關係。目擊證人證稱，吳、陳出手很重，都打頭、身體，即便楊已被打到馬路上，吳、陳仍未停手，衝突時間約達30分鐘之久。

更一審根據法醫研究所解剖報告，認定楊本身已有心臟肥大、右心室擴張病變，又遭外力毆擊，造成左側第3肋骨斷裂，導致心臟負荷加重，最後因心因性休克而猝死，故認定吳、陳須為楊的死亡負責，維持地院判決結果，最高法院駁回上訴定讞。

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