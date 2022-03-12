國道2年來未繫安全帶致死26人 今年更高居死亡人數4成

國道公路警察局統計，兩年來用路人因未繫安全帶，導致26人死亡，高居死亡人數三成。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/12 11:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局統計，2年來用路人因未繫安全帶，導致26人死亡，高居死亡人數3成，國道警方重申，民眾搭車外出，繫上安全帶才是唯一安全保命之道。

國道警方統計，2021年國道發生70人在A1交通事故喪命，其中20人未繫安全帶，比例將近3成；2022年至今也有6人未繫安全帶致死，比例更高達4成，若用路人繫上安全帶，或許能保住寶貴性命，避免憾事發生。

請繼續往下閱讀...

國道警方說，據研究，未繫安全帶發生交通事故致死率，為正確使用者3.6倍，尤其高速公路車速快，發生事故後，未正確使用安全帶可能造成人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃等造成嚴重的傷害。

警方近年攔檢時，常發現駕駛人未以正確方式繫安全帶，例如為規避取締僅繫上半身或以夾扣讓安全帶較鬆，甚至為讓車輛未繫安全帶警示消音，使用消音扣插入安全帶插座，這些動作都會讓意外發生時，失去安全帶的保護。

為降低交通事故傷亡程度，國道警方3月起進行「安全帶大執法」專案，除加強路檢攔查，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望用路人，上車第一件事情就是為自己與家人繫上安全帶，另外4歲以下，且體重在18公斤以下之幼童應使用幼童安全椅，希望用路人開心出門，平安回家。

國道警方呼籲繫上安全帶重要性，公布驚險畫面，證實駕駛遭遇翻車後，因繫上安全帶，安然走出車外。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法