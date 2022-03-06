國道車禍今年已15死 6人未繫安全帶

國道一號新北市泰山路段一輛寶馬上月20日自撞五楊高架橋入口分隔島，車上三名年輕人不幸身亡，。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/06 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕國道公路警察局統計，去年國道共有七十人車禍死亡，其中二十人未繫安全帶，而今年一、二月間，已有十五人在國道車禍死亡，其中六人也是未繫安全帶，國道警方呼籲，民眾上路時無論坐前後座，皆務必正確繫上安全帶，避免憾事一再重演。

國道警方統計，去年共發生六十五件死亡車禍，造成七十人死亡、九十一人受傷，肇因以「未注意車前狀態」二十件最多，「變換車道或方向不當」十六件居次；以車種而言，小客車卅五起最多，大貨車十二件次之。

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國道公路警察局從三月起，執行國道行車「安全帶取締大執法」，因為警方統計，去年國道因交通事故死亡的七十人中，有二十人未繫安全帶，將近三成；今年一至二月在國道車禍喪生的十五人中，也有六人未繫安全帶，佔了四成。

國道警方指出，據國內外研究統計，未繫安全帶而於交通事故致死機率，是正確使用者的三點六倍，尤其國道車速快，更可能造成人員拋出車外，或碰撞車內座椅、車窗玻璃等更嚴重的傷害。

國道警方去年共開出七萬五○九九件取締「未繫安全帶」罰單，每件各處三千至六千元罰鍰。三月「安全帶大執法」專案，除了會加強路檢攔查，還會在高速公路沿線制高點蒐證舉發，用路時務必繫上安全帶，四歲以下幼童應使用兒童安全椅。

國道警察表示，不少駕駛人和乘客為了規避取締或自身舒適，未以正確方式繫安全帶，例如僅繫上半身，或是以夾扣將安全帶過度放鬆，這將會大幅增加緊急意外時的傷亡風險。

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